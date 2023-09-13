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تضاؤل فرص موديست فى قيادة هجوم الأهلى بالسوبر الأفريقى

9/13/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) تتجه النية لدى الجهاز الفني في الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإستبعاد الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من مباراة الغد المرتقبة في السوبر الأفريقي لعدم الجاهزية الفنية ، فرغم أن اللاعب المُنضم حديثاً للقلعة الحمراء شارك في مران الفريق قبل سفر البعثة للسعودية.
وشارك موديست في تدريب الأمس بالمملكة إلا أن المدرب السويسري أستقر بنسبة كبيرة على عدم مشاركة المهاجم الجديد في مواجهة السوبر الأفريقي بسبب عدم الجاهزية التام خاصة وأن المباراة ستكون فاصلة ولا وقت فيها لتجربة لاعب فلابد أن يكون الأساسي او البديل على نفس القدر من الجاهزية الفنية والبدنية.

ووصل أول أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.


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