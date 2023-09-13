الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية
التاريخ
9/13/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 13 – 9 (كونا) -– وقعت الولايات المتحدة الامريكية ومملكة البحرين اليوم الاربعاء اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية وذلك اثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة الى واشنطن.
وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في كلمة قبيل توقيع مراسم الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية بواشنطن إن البحرين تعد "شريكا أمنيا رئيسيا" للولايات المتحدة في الشرق الاوسط كما انها حليف رئيسي لبلاده من خارج حلف شمالي الاطلسي (ناتو).
واضاف بلينكن ان الاتفاقية الامريكية - البحرينية تركز على "تعزيز شراكتنا الاستراتيجية من خلال الاطار الذي يجمعنا هنا اليوم وهو الاتفاق الشامل للتكامل الامني والازدهار".
واوضح ان الاتفاقية تهدف الى توسيع التعاون الثنائي في المجال الامني والدفاعي مشيرا الى استضافة المنامة لمقر الاسطول الخامس للبحرية الامريكية منذ اكثر من 25 عاما والجهود المشتركة لتأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي برمته.
وأشار الى ان "هذه الاتفاقية ستعزز التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية ما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات ان وجدت بشكل أفضل".
وذكر انها ستعمل على فتح آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين مبينا ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت منذ عام 2006 في زيادة التجارة والاستثمار بينهما بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا.
واعتبر ان "اتفاق اليوم سيسهم كذلك في خلق فرص استثمارية جديدة لشركاء القطاع الخاص في الولايات المتحدة كما يتناول تعزيز التعاون العلمي والتقني بين بلدينا في الوقت الذي تحمل التكنولوجيا الكثير من الإمكانات لتحسين حياتنا".
واستعرض بلينكن في كلمته مجالات التعاون الاخرى التي تتناولها الاتفاقية مثل الأمن الصحي والطاقة المتجددة وقضايا حقوق الانسان.
واكد ان "جوهر الاتفاقية يرتكز على بناء منطقة أكثر أمانا وازدهارا وأكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي" متطلعا لاستخدام هذه الاتفاقية "كإطار عمل" لدول إضافية قد ترغب في الانضمام اليها بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد وصل إلى واشنطن بوقت سابق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لاجراء مباحثات تتناول تطوير العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان الحوار الاستراتيجي بين المنامة وواشنطن قد انطلق في ديسمبر 2020 بهدف تعزيز مجالات التعاون ذات الأولوية الشاملة لتعزيز الازدهار من خلال التجارة والاستثمار وتعزيز الأمن المتبادل. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN13092023000071011013ID1107065082
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