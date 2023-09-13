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الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية

9/13/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 13 – 9 (كونا) -– وقعت الولايات المتحدة الامريكية ومملكة البحرين اليوم الاربعاء اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية وذلك اثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة الى واشنطن.
وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في كلمة قبيل توقيع مراسم الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية بواشنطن إن البحرين تعد "شريكا أمنيا رئيسيا" للولايات المتحدة في الشرق الاوسط كما انها حليف رئيسي لبلاده من خارج حلف شمالي الاطلسي (ناتو).
واضاف بلينكن ان الاتفاقية الامريكية - البحرينية تركز على "تعزيز شراكتنا الاستراتيجية من خلال الاطار الذي يجمعنا هنا اليوم وهو الاتفاق الشامل للتكامل الامني والازدهار".
واوضح ان الاتفاقية تهدف الى توسيع التعاون الثنائي في المجال الامني والدفاعي مشيرا الى استضافة المنامة لمقر الاسطول الخامس للبحرية الامريكية منذ اكثر من 25 عاما والجهود المشتركة لتأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي برمته.
وأشار الى ان "هذه الاتفاقية ستعزز التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية ما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات ان وجدت بشكل أفضل".
وذكر انها ستعمل على فتح آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين مبينا ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت منذ عام 2006 في زيادة التجارة والاستثمار بينهما بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا.
واعتبر ان "اتفاق اليوم سيسهم كذلك في خلق فرص استثمارية جديدة لشركاء القطاع الخاص في الولايات المتحدة كما يتناول تعزيز التعاون العلمي والتقني بين بلدينا في الوقت الذي تحمل التكنولوجيا الكثير من الإمكانات لتحسين حياتنا".
واستعرض بلينكن في كلمته مجالات التعاون الاخرى التي تتناولها الاتفاقية مثل الأمن الصحي والطاقة المتجددة وقضايا حقوق الانسان.
واكد ان "جوهر الاتفاقية يرتكز على بناء منطقة أكثر أمانا وازدهارا وأكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي" متطلعا لاستخدام هذه الاتفاقية "كإطار عمل" لدول إضافية قد ترغب في الانضمام اليها بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد وصل إلى واشنطن بوقت سابق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لاجراء مباحثات تتناول تطوير العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان الحوار الاستراتيجي بين المنامة وواشنطن قد انطلق في ديسمبر 2020 بهدف تعزيز مجالات التعاون ذات الأولوية الشاملة لتعزيز الازدهار من خلال التجارة والاستثمار وتعزيز الأمن المتبادل. (النهاية)

ا م م / ر ج



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