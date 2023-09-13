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السفير الياباني ل(كونا): علاقاتنا مع الكويت متجذرة ونسعى الى تطويرها في جميع مجالات التعاون

9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من احمد الحملي وعمار لاري

الكويت - 13 - 9 (كونا) -- أشاد السفير الياباني مورينو ياسوناري اليوم الأربعاء بمستوى العلاقات الرفيعة مع دولة الكويت مؤكدا حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون الثنائي الى آفاق أرحب في جميع المجالات بما فيها الدفاع والتعليم.
وقال السفير ياسوناري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة اليابانية في الكويت بمناسبة الذكرى ال69 ليوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية "إن التعاون الثنائي قابل للتطوير في العديد من المجالات بخاصة مجالات التدريب والتعليم".
وأشاد بتاريخ العلاقات بين الكويت واليابان واصفا إياها "بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي حيث شاركت اليابان بمساعي إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها القوات العراقية بعد حرب الخليج عام 1991".
وبشأن إمكانية ادراج الكويت ضمن برنامج التأشيرة الإلكترونية السياحية قال ياسوناري ان وزارة الخارجية بصدد توسيع نطاق الدول التي ستيم ضمها للبرنامج المذكور.
وفي كلمة ألقاها أمام الحضور أعرب السفير ياسوناري عن اعتزازه بقوات الدفاع الذاتي اليابانية والدور الانساني الذي قامت به في إعادة اعمار العراق خلال الفترة من 2004 الى 2008 وبدعم كبير من دولة الكويت.
وأضاف ان الكويت هي الشريك الوثيق في مجال الامن والسلام "باعتبارها لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط". (النهاية) ا ص ح / ع ل / ف ا س

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