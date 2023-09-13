السفير الياباني ل(كونا): علاقاتنا مع الكويت متجذرة ونسعى الى تطويرها في جميع مجالات التعاون
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من احمد الحملي وعمار لاري
الكويت - 13 - 9 (كونا) -- أشاد السفير الياباني مورينو ياسوناري اليوم الأربعاء بمستوى العلاقات الرفيعة مع دولة الكويت مؤكدا حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون الثنائي الى آفاق أرحب في جميع المجالات بما فيها الدفاع والتعليم.
وقال السفير ياسوناري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة اليابانية في الكويت بمناسبة الذكرى ال69 ليوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية "إن التعاون الثنائي قابل للتطوير في العديد من المجالات بخاصة مجالات التدريب والتعليم".
وأشاد بتاريخ العلاقات بين الكويت واليابان واصفا إياها "بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي حيث شاركت اليابان بمساعي إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها القوات العراقية بعد حرب الخليج عام 1991".
وبشأن إمكانية ادراج الكويت ضمن برنامج التأشيرة الإلكترونية السياحية قال ياسوناري ان وزارة الخارجية بصدد توسيع نطاق الدول التي ستيم ضمها للبرنامج المذكور.
وفي كلمة ألقاها أمام الحضور أعرب السفير ياسوناري عن اعتزازه بقوات الدفاع الذاتي اليابانية والدور الانساني الذي قامت به في إعادة اعمار العراق خلال الفترة من 2004 الى 2008 وبدعم كبير من دولة الكويت.
وأضاف ان الكويت هي الشريك الوثيق في مجال الامن والسلام "باعتبارها لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط". (النهاية) ا ص ح / ع ل / ف ا س
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