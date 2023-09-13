واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين باتجاه البحر الشرقي
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي معتبرة أنها "تهديد مباشر لجيرانها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "تدين الولايات المتحدة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كما أدانت عمليات إطلاقها السابقة للصواريخ الباليستية".
وأعاد ميلر التأكيد أنها "تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الأحدث في سلسلة عمليات الإطلاق التي تشكل تهديدا مباشرا لجيرانها".
كما شدد على أن عمليات إطلاق الصواريخ المماثلة "تقوض الأمن الإقليمي" مؤكدا أن التزام الولايات المتحدة "بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يظل ثابتا".
وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية بوقت سابق من اليوم الأربعاء أنها رصدت صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقتهما كوريا الشمالية من منطقة (سونان) في بيونغ يانغ وحلقا مسافة 650 كيلومترا قبل سقوطهما في البحر.
ويأتي الإطلاق الأخير بينما يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موسكو لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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