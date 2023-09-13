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واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين باتجاه البحر الشرقي

9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي معتبرة أنها "تهديد مباشر لجيرانها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "تدين الولايات المتحدة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كما أدانت عمليات إطلاقها السابقة للصواريخ الباليستية".
وأعاد ميلر التأكيد أنها "تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الأحدث في سلسلة عمليات الإطلاق التي تشكل تهديدا مباشرا لجيرانها".
كما شدد على أن عمليات إطلاق الصواريخ المماثلة "تقوض الأمن الإقليمي" مؤكدا أن التزام الولايات المتحدة "بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يظل ثابتا".
وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية بوقت سابق من اليوم الأربعاء أنها رصدت صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقتهما كوريا الشمالية من منطقة (سونان) في بيونغ يانغ وحلقا مسافة 650 كيلومترا قبل سقوطهما في البحر.
ويأتي الإطلاق الأخير بينما يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موسكو لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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