ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب الى 2946 وفاة و 5674 جريحا
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش - 13 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الاربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضي عدة مدن مغربية الى 2946 وفاة و5674 جريحا.
واوضحت الوزارة في بيان انه تم تسجيل 1684 حالة وفاة في اقليم الحوز و980 في اقليم تارودانت فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة في الاقاليم والمناطق التي ضربها الزلزال.
وتتواصل عمليات الانقاذ والاغاثة من جانب السلطات المغربية بمساعدة فرق اجنبية متخصصة أملا في العثور على ناجين تحت اكوام الحجارة والتراب بعد خمسة ايام من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من الجنوب المغربي مخلفا دمارا هائلا.
وفي غضون ذلك تجري عمليات دعم وتضامن لنجدة المنكوبين الذين فقدوا اهاليهم ومنازلهم واصبحوا بلا مأوى تشارك فيها الى جانب مؤسسات الحكومة جمعيات المجتمع المدني والافراد الذي ينظمون مبادرات شعبية من خلال تسيير عشرات القوافل المحملة بالمساعدات اللازمة فضلا عن مشاركة العديد من المؤسسات الخيرية العربية لاسيما من الخليج العربي ومن بينها دولة الكويت التي جندت عددا من المؤسسات لنجدة المنكوبين. (النهاية) م ر ي / ر ج
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