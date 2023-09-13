Thursday, 14 September 2023 07:55 GMT

دول حلف شمالي الأطلسي وشركاء مبادرة اسطنبول يناقشون التحديات المشتركة

9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 9 (كونا) -- أعلن حلف شمالي الأطلسي (ناتو) اليوم الاربعاء أن دوله عقدت "اجتماعا مثمرا" مع الشركاء في مبادرة اسطنبول للتعاون وناقشت معهم التحديات المشتركة.
وقال المتحدث باسم الحلف بالإنابة ديلان وايت في تغريدة على موقع (اكس) "إنها خطوة مهمة في تعزيز شراكتنا إذ أن التعاون الوثيق مهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة".
من جانبه غرد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الإتحاد الأوروبي وحلف (ناتو) نواف العنزي قائلا إنه جرت "مناقشة مستفيضة" بين مجلس (ناتو) والشركاء في مبادرة اسطنبول للتعاون وذلك برئاسة الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرغ.
وأشار العنزي إلى أن الاجتماع ناقش "التحديات المشتركة ومجالات التعاون المحتملة" من خلال الشراكة في المبادرة وكيفية الاستفادة من مركز الناتو - مبادرة اسطنبول للتعاون والموجود في الكويت بأقصى إمكاناته.
وتم إطلاق مبادرة اسطنبول للتعاون في المدينة التركية عام 2004 لتعزيز الشراكة بين الناتو ودول الخليج.
وتشارك البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة حاليا في المبادرة علما أن الناتو افتتح أول مركز إقليمي له مع هذه المبادرة في الكويت عام 2017. (النهاية)

ن خ / ر ج



MENAFN13092023000071011013ID1107065078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث