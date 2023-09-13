دول حلف شمالي الأطلسي وشركاء مبادرة اسطنبول يناقشون التحديات المشتركة
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 9 (كونا) -- أعلن حلف شمالي الأطلسي (ناتو) اليوم الاربعاء أن دوله عقدت "اجتماعا مثمرا" مع الشركاء في مبادرة اسطنبول للتعاون وناقشت معهم التحديات المشتركة.
وقال المتحدث باسم الحلف بالإنابة ديلان وايت في تغريدة على موقع (اكس) "إنها خطوة مهمة في تعزيز شراكتنا إذ أن التعاون الوثيق مهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة".
من جانبه غرد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الإتحاد الأوروبي وحلف (ناتو) نواف العنزي قائلا إنه جرت "مناقشة مستفيضة" بين مجلس (ناتو) والشركاء في مبادرة اسطنبول للتعاون وذلك برئاسة الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرغ.
وأشار العنزي إلى أن الاجتماع ناقش "التحديات المشتركة ومجالات التعاون المحتملة" من خلال الشراكة في المبادرة وكيفية الاستفادة من مركز الناتو - مبادرة اسطنبول للتعاون والموجود في الكويت بأقصى إمكاناته.
وتم إطلاق مبادرة اسطنبول للتعاون في المدينة التركية عام 2004 لتعزيز الشراكة بين الناتو ودول الخليج.
وتشارك البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة حاليا في المبادرة علما أن الناتو افتتح أول مركز إقليمي له مع هذه المبادرة في الكويت عام 2017. (النهاية)
ن خ / ر ج
MENAFN13092023000071011013ID1107065078
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