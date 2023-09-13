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الاتحاد الأوروبي يفعل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في مواجهة كارثة الفيضانات

9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 9 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن تفعيل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في أعقاب الفيضانات الكبرى التي ضربتها وخلفت آلاف الضحايا.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أنه فور تفعيل الآلية قدمت عدة دول أعضاء ومنها ألمانيا ورومانيا وفنلندا مساعدات كبيرة على شكل مواد إيواء مثل الخيام والأسرة الميدانية والبطانيات إضافة إلى 80 مولدا كهربائيا ومواد غذائية وخيام للمستشفيات وخزانات مياه.
وأشار البيان إلى أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على استعداد لتنسيق المزيد من عروض المساعدات.
كما أفرج الاتحاد الأوروبي عن تمويل إنساني مبدئي بقيمة 500 ألف يورو (536 ألف دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من تأثير العاصفة (دانيال) في ليبيا.
وسيتم توجيه التمويل من خلال الشركاء العاملين على الأرض لتوفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي المنقذة للحياة من أجل الاستجابة للكارثة.
وخلال نهاية الأسبوع الماضي ضربت العواصف والأمطار الغزيرة شرق ليبيا ما أدى إلى فيضانات هائلة وأضرار جسيمة في وقت أشارت التقديرات الأخيرة إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص بينما لا يزال نحو 10 آلاف آخرون في عداد المفقودين يضاف إليهم نحو 20 ألف نازح داخلي. (النهاية)

ن خ / ر ج



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