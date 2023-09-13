الاتحاد الأوروبي يفعل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في مواجهة كارثة الفيضانات
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 9 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن تفعيل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في أعقاب الفيضانات الكبرى التي ضربتها وخلفت آلاف الضحايا.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أنه فور تفعيل الآلية قدمت عدة دول أعضاء ومنها ألمانيا ورومانيا وفنلندا مساعدات كبيرة على شكل مواد إيواء مثل الخيام والأسرة الميدانية والبطانيات إضافة إلى 80 مولدا كهربائيا ومواد غذائية وخيام للمستشفيات وخزانات مياه.
وأشار البيان إلى أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على استعداد لتنسيق المزيد من عروض المساعدات.
كما أفرج الاتحاد الأوروبي عن تمويل إنساني مبدئي بقيمة 500 ألف يورو (536 ألف دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من تأثير العاصفة (دانيال) في ليبيا.
وسيتم توجيه التمويل من خلال الشركاء العاملين على الأرض لتوفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي المنقذة للحياة من أجل الاستجابة للكارثة.
وخلال نهاية الأسبوع الماضي ضربت العواصف والأمطار الغزيرة شرق ليبيا ما أدى إلى فيضانات هائلة وأضرار جسيمة في وقت أشارت التقديرات الأخيرة إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص بينما لا يزال نحو 10 آلاف آخرون في عداد المفقودين يضاف إليهم نحو 20 ألف نازح داخلي. (النهاية)
ن خ / ر ج
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