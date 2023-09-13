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منسق الشؤون الإنسانية في السودان يدعو للحفاظ على سلامة المدنيين

9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 13 – 9 (كونا) -– دعا منسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي اليوم الاربعاء جميع الأطراف المتقاتلة في السودان الى الحفاظ على سلامة المدنيين.
وقال نكويتا سلامي في بيان "يؤكد القتل المستمر للمدنيين في الخرطوم ونيالا والفاشر وغيرها من المناطق حقيقة أن أطراف هذا النزاع لا تحترم التعهدات التي وقعت عليها بجدة في 11 مايو أو القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تقوم عليها" مشيرا الى ان هذا الالتزام يشمل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والامتناع عن أي هجوم غير متناسب.
في هذه الاثناء اتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بقتل اكثر من 40 مدنيا واصابة آخرين في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان ان الحديث عن استهداف المدنيين مجرد اتهامات كاذبة وادعاءات مضللة مؤكدا التزامهم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني ولافتا الى ان الجيش تصدى لهجوم من الدعم السريع في نيالا.
وأعلن عبدالله عن تصدي الجيش لهجوم جديد من قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات وقتل نحو 30 من القوى المهاجمة ودمر 7 عربات قتالية ومدرعتين كما تم أسر عدد من الافراد. (النهاية)

م ع م / ر ج



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