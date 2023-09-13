منسق الشؤون الإنسانية في السودان يدعو للحفاظ على سلامة المدنيين
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 13 – 9 (كونا) -– دعا منسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي اليوم الاربعاء جميع الأطراف المتقاتلة في السودان الى الحفاظ على سلامة المدنيين.
وقال نكويتا سلامي في بيان "يؤكد القتل المستمر للمدنيين في الخرطوم ونيالا والفاشر وغيرها من المناطق حقيقة أن أطراف هذا النزاع لا تحترم التعهدات التي وقعت عليها بجدة في 11 مايو أو القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تقوم عليها" مشيرا الى ان هذا الالتزام يشمل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والامتناع عن أي هجوم غير متناسب.
في هذه الاثناء اتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بقتل اكثر من 40 مدنيا واصابة آخرين في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان ان الحديث عن استهداف المدنيين مجرد اتهامات كاذبة وادعاءات مضللة مؤكدا التزامهم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني ولافتا الى ان الجيش تصدى لهجوم من الدعم السريع في نيالا.
وأعلن عبدالله عن تصدي الجيش لهجوم جديد من قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات وقتل نحو 30 من القوى المهاجمة ودمر 7 عربات قتالية ومدرعتين كما تم أسر عدد من الافراد. (النهاية)
م ع م / ر ج
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