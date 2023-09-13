واشنطن توافق على بيع 25 طائرة (أف - 35) لكوريا الجنوبية

واشنطن توافق على بيع 25 طائرة (أف - 35) لكوريا الجنوبية
التاريخ
9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاربعاء عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة محتملة لكوريا الجنوبية ستحصل بموجبها الأخيرة على 25 طائرة (أف - 35) وتجهيزات متعلقة بها.
وقالت الوكالة في بيان إن هذه المبيعات العسكرية تقدر قيمتها بنحو 06ر5 مليار دولار مشيرة إلى أنها أبلغت الكونغرس بهذه الخطوة.
وأضافت أن هذه الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وذكرت الحكومة الأمريكية أن "عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرة دفاعية موثوقة لردع العدوان في المنطقة وضمان إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية".
وتابعت "ستعمل عملية البيع المقترحة على زيادة مخزون الطائرات التشغيلية لكوريا وتعزيز قدرتها على الدفاع عن النفس جو-جو وجو-أرض".
وتأتي هذه المبيعات في ظل تزايد التوترات مع كوريا الشمالية التي أطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق وهي خطوة أدانتها الولايات المتحدة معتبرة أنها "تهديد مباشر لجيران كوريا الشمالية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتفق الشهر الماضي خلال قمة عقدت في منتجع كامب ديفيد مع نظيره الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني على تعزيز التعاون في عدد من الملفات بما فيها التحديات التي تمثلها بيونغ يانغ. (النهاية)
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