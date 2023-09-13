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واشنطن توافق على بيع 25 طائرة (أف - 35) لكوريا الجنوبية

9/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاربعاء عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة محتملة لكوريا الجنوبية ستحصل بموجبها الأخيرة على 25 طائرة (أف - 35) وتجهيزات متعلقة بها.
وقالت الوكالة في بيان إن هذه المبيعات العسكرية تقدر قيمتها بنحو 06ر5 مليار دولار مشيرة إلى أنها أبلغت الكونغرس بهذه الخطوة.
وأضافت أن هذه الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وذكرت الحكومة الأمريكية أن "عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرة دفاعية موثوقة لردع العدوان في المنطقة وضمان إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية".
وتابعت "ستعمل عملية البيع المقترحة على زيادة مخزون الطائرات التشغيلية لكوريا وتعزيز قدرتها على الدفاع عن النفس جو-جو وجو-أرض".
وتأتي هذه المبيعات في ظل تزايد التوترات مع كوريا الشمالية التي أطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق وهي خطوة أدانتها الولايات المتحدة معتبرة أنها "تهديد مباشر لجيران كوريا الشمالية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتفق الشهر الماضي خلال قمة عقدت في منتجع كامب ديفيد مع نظيره الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني على تعزيز التعاون في عدد من الملفات بما فيها التحديات التي تمثلها بيونغ يانغ. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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