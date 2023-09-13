كوالالمبور - الشرطة الفيتنامية تعلن أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 37 آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سكني بالعاصمة (هانوي) وتقرر احتجاز صاحب المبنى أربعة أشهر للتحقيق معه بتهمة انتهاك قانون السلامة من الحرائق.

اسلام أباد - السفير الصيني المعين حديثا لدى أفغانستان تشاو شينغ يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الوزراء الأفغاني ليكون أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم في عام 2021.

القاهرة - وزارة البيئة المصرية تعلن غلق أحد شواطئ مدينة (دهب) في محافظة جنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة بهجوم سمكة قرش.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول ان قوات الأمن أخلت عدة مبان في العاصمة بعد تهديد بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي والابتكار التابع لوزارة العلوم والابتكار ليكتشف لاحقا أنه كان "إنذارا كاذبا". (النهاية) ر ج