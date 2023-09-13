موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/13/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين بجروح مختلفة على الحدود الشرقية للقطاع جراء انفجار تزامن مع اطلاق الرصاص الحي من قبل الاحتلال على متظاهرين وتعلن في وقت لاحق عن استشهاد شاب خامس في نفس الحادث.
كوالالمبور - الشرطة الفيتنامية تعلن أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 37 آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سكني بالعاصمة (هانوي) وتقرر احتجاز صاحب المبنى أربعة أشهر للتحقيق معه بتهمة انتهاك قانون السلامة من الحرائق.
اسلام أباد - السفير الصيني المعين حديثا لدى أفغانستان تشاو شينغ يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الوزراء الأفغاني ليكون أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم في عام 2021.
القاهرة - وزارة البيئة المصرية تعلن غلق أحد شواطئ مدينة (دهب) في محافظة جنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة بهجوم سمكة قرش.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول ان قوات الأمن أخلت عدة مبان في العاصمة بعد تهديد بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي والابتكار التابع لوزارة العلوم والابتكار ليكتشف لاحقا أنه كان "إنذارا كاذبا". (النهاية) ر ج
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