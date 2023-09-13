Thursday, 14 September 2023 07:55 GMT

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/13/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين بجروح مختلفة على الحدود الشرقية للقطاع جراء انفجار تزامن مع اطلاق الرصاص الحي من قبل الاحتلال على متظاهرين وتعلن في وقت لاحق عن استشهاد شاب خامس في نفس الحادث.

كوالالمبور - الشرطة الفيتنامية تعلن أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 37 آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سكني بالعاصمة (هانوي) وتقرر احتجاز صاحب المبنى أربعة أشهر للتحقيق معه بتهمة انتهاك قانون السلامة من الحرائق.

اسلام أباد - السفير الصيني المعين حديثا لدى أفغانستان تشاو شينغ يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الوزراء الأفغاني ليكون أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم في عام 2021.

القاهرة - وزارة البيئة المصرية تعلن غلق أحد شواطئ مدينة (دهب) في محافظة جنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة بهجوم سمكة قرش.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول ان قوات الأمن أخلت عدة مبان في العاصمة بعد تهديد بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي والابتكار التابع لوزارة العلوم والابتكار ليكتشف لاحقا أنه كان "إنذارا كاذبا". (النهاية) ر ج

MENAFN13092023000071011013ID1107065074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث