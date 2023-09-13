ماجد المهندس يحيى حفلاً غنائياً فى الكويت الشهر المقبل

وطرح النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و

أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.







