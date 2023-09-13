العرض المسرحى عجيب وعجيبة يعود إلى مسرح السلام.. اليوم

العرض المسرحى عجيب وعجيبة يعود إلى مسرح السلام.. اليوم
التاريخ
9/13/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) يعود العرض المسرحى "عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث إلى خشبة مسرح السلام بدءًا من اليوم الخميس، فى التاسعة مساءً بمسرح السلام بشارع القصر العينى ويتم عرضه يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .
تدور أحداث مسرحية "عجيب وعجيبة" في قالب كوميدي مع إعادة فن الأراجوز وخيال الظل وأغاني الفلكلور والعرض من إنتاج وزارة الثقافة المصرية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح، يعد المشروع التاسع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار " 2023 عام جديد ومسرح جديد"، إذ أعرب الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث عن سعادته وذلك لأن عروض المسرح الحديث تشهد إقبالا جماهيريا.
يذكر أن عرض "عجيب وعجيبة
"بطولة سيد الرومي ، دعاء رمضان، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة ، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث ، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف ، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام احمد، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.
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