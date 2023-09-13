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العرض المسرحى عجيب وعجيبة يعود إلى مسرح السلام.. اليوم

9/13/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) يعود العرض المسرحى "عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث إلى خشبة مسرح السلام بدءًا من اليوم الخميس، فى التاسعة مساءً بمسرح السلام بشارع القصر العينى ويتم عرضه يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .

تدور أحداث مسرحية "عجيب وعجيبة" في قالب كوميدي مع إعادة فن الأراجوز وخيال الظل وأغاني الفلكلور والعرض من إنتاج وزارة الثقافة المصرية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح، يعد المشروع التاسع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار " 2023 عام جديد ومسرح جديد"، إذ أعرب الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث عن سعادته وذلك لأن عروض المسرح الحديث تشهد إقبالا جماهيريا.

يذكر أن عرض "عجيب وعجيبة
"بطولة سيد الرومي ، دعاء رمضان، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة ، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث ، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف ، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام احمد، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.


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