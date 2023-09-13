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كريستوفر نولان كتب سيناريو Oppenheimer بصيغة المتكلم.. اعرف السبب

9/13/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) أوضح المخرج العالمى كريستوفر نولان كيف كتب سيناريو فيلمه الجديد
Oppenheimer ، بصيغة المتكلم ليعكس وجهة نظر أوبنهايمر، حيث صرح نولان قائلا: "لقد كتبت السيناريو بضمير المتكلم، وهو ما لم أفعله من قبل، ولا أعرف إذا كان أي شخص قد فعل ذلك من قبل، لكن المغزى من الأمر هو أنه مع تسلسل الألوان، الذي يمثل الجزء الأكبر من الفيلم، يتم سرد كل شيء من وجهة نظر أوبنهايمر - فأنت تنظر حرفيًا من خلال عينيه"، في حديثه مع
Empire،

وأضاف نولان قائلا: "شيء غريب القيام به، لكنه كان بمثابة تذكير لي بكيفية تصوير الفيلم، وكان بمثابة تذكير لجميع المشاركين في العمل، حسنًا، هذه هي وجهة نظر كل مشهد".

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.


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