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عرف بخفة دمه ولقب بالمحامى الفصيح.. ذكرى رحيل إبراهيم سعفان

9/13/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الفنان إبراهيم سعفان ، الذى رحل عن عالمنا يوم 14 سبتمبر عام 1982 في عجمان بالإمارات العربية المتحدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

إبراهيم سعفان كان واحدا من عمالقة الكوميديا في السينما المصرية، كما عرف بخفة الدم ونجاح أعماله، واشتهر بأداء شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد أنه من أفضل 10 ممثلين جسدوا هذه الشخصية، ولقبه البعض بـ "المحامي الفصيح".

كان يعتبر المسرح هو بيته الأول، ويعتبر أن العمل بالمسرح هو أساس النجاح لأي فنان، وكذلك درس في الأزهر مع صديقه الرايس الراحل هواري بومدين، أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني: سيد زيان، فريد شوقي، مظهر أبو النجا، ضياء الميرغني




ابراهيم سعفان

ولد الفنان الراحل ابراهيم سعفان في درب سعفان بالحي القبلي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في عام 1924، بعد تخرجه من المدرسة قرر دخول كلية الشريعة وتخرج في سنة 1957، التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه، حصل على وظيفة مدرس لمادة اللغة العربية في وزارة.

التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، وظل عضوا بالفرقة حتى وفاته. أثناء دراسته بالمعهد الديني، كان يمثل ويخرج عدد من المسرحيات، مما أثار حفيظة زملائه بالمعهد الديني، ولكنه أقنعهم في النهاية أن الفن رسالة.

وكان له أعمال مسرحية كثيرة منها: الدبور ـ سنة مع الشغل الذيذ، وكان آخرها مزيكا مع سمير غانم ونوال أبو الفتوح. وشارك في مسلسلات تليفزيونية عديدة منها مسلسل عودة الروح مع الفنان صلاح ذو الفقار.


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