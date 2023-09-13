اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن فايق صاحب أشهر ضحكة مميزة

واشتهر بعض النجوم بضحكاتهم المميزة منهم الفنان الراحل حسن فايق كان صاحب ضحكة مميزة جدا وكان يطلقها فى جميع أدواره الكوميدية وتميز بها.

ولد حسن فايق فى 7 يناير 1898، فى محافظة الإسكندرية، وبدأ مسيرته الفنية فى عمر 16 عامًا مع فرقة الهواة، وفى عام 1914 عمل فى مسرحية (فران البندقية).

وانضم بعدها إلى فرقة عزيز عيد واستمر معها حتى عام 1917، حيث قرر أن يكون فرقة مسرحية خاصة به، وقد اشترك فيها يوسف وهبى، وقد ألف حسن فايق عرض مسرحى عرضه فى افتتاحها بعنوان (ملكة الجمال) ثم انضم لفرقة إسماعيل يس ومنها إلى فرقة التليفزيون التى لم يمكث بها كثيرًا.

تألق حسن فايق فى المسرح والسينما وشارك فى نحو 160 فيلما سينمائيا اشتهر فيها بأدائه المبهج وضحكته المميز ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة)

من أشهر أدواره الكوميدية (أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز) و أصيب بالشلل النصفي وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.