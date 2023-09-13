يعرف برج الحمل بأنه برج ناري، ويفضل اختيار لوني الأحمر والأزرق، حيث إنهم اللونان اللذان يظهران عندما تصبح درجات الحرارة شديدة فاللون الأحمر هو اللون الرئيسي لبرج الحمل وهو اللمسة المثالية لهالته فهو يظهر مدى قوته، واللون الأزرق يعبرعن الهدوء .

يعرف برج الثو بأنه يحب جميع الألوان التي يمكن أن يجدها، ومن أبرز الألوان التي يمكن دمجها وتكون مناسبة لصاحبات برج الثورهى الأصفر والأخضر، فالأصفر يدل على البهجة، والأخضر هو لون المال، وهو شيء تحبه جميع الأبراج الأرضية.

اللون الأصفر هو اللون الرئيسي لصاحبات هذا البرج، ونظرا لأن برج الجوزاء عادة ما يكون متقلب المزاج فيمكن مزج العديد من الألوان المختلفة، مثل الوردي، والأخضر، والأزرق.

يستدعي اللون الفضي لون القمر، وهذه الأظافر مثالية لأصحاب برج فالفضة تجعله يفكر بإيجابية، وهو لون يرتبط أيضا بالمال، تماما مثل الذهب، قد لا تكون قيمته بقدر الذهب، لكنه لا يزال محظوظاً.

اللون البرتقالي هو لون راقي وقوي وأحد أهم درجات ألوان الشمس النارية، وهو اللون المثالي لصاحبات هذا البرج الأكثر إبداعاً ورقة، كما أنه ناري وقوي مثل الشمس، ويمكن مزجه مع اللون الخوخي، لإظهار كيف يمكن جعله أكثر قوة.

يمكن المزج بين اللونين الأزرق والوردي، فالوردي هو اللون الرئيسي لمواليد برج الميزان، ويظهر مدى حبهم لأنفسهم، والأزرق هو لون مهدئ، وهذا ما تحتاجه دائما صاحبات هذا البرج.

اللون البني هو لون الأرض، وبرج العذراء من علامة أرضية، ويمكن مزجه مع اللون الأبيض هو لون النقاء والسلام، وغالبا ما يطلق على برج العذراء اسم العذراء، بسبب روحها النقية وطبيعتها المسالمة.

يعد اللون الأسود من ألوانهم المفضلة، لأصحاب برج العقرب، ويمكن مزجه مع اللون الأحمر، لإضفاء المزيد من الحظ، وهذا ما تحبه تلك الأنثى.

يعطي اللافندر مشاعر حيوية كاملة، وهو أحد تلك الألوان التي تجسد حق روح صاحبة هذا البرج حيث إنهم يحبون أنفسهم ويعتنون بأرواحهم، ومكن مزجه مع المزيد من اللون الوردي الذي يجعلها أكثر انتعاشا.

قد يبدو اللون الرمادي كئيبا، لكنه ظل رائعا لشخصية تركز دائما على الجانب المشرق والجاد من الحياة، مثل برج الجدي.

تعد درجات اللون الأزرق من الألوان التي تهدئ من الثرثرة المستمرة بداخل عقلة، مع القليل من اللون الورد الذي يعنى الشعور بقبول الحياة.

يمكن استخدام أي لون مع المزيد من التأثيرات المبللة والتي تهدئ من طاقة البحر والمياه التي يعشقها مواليد برج الحوت.



