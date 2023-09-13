الأزرق للحمل والدلو ولون الشمس للأسد.. اعرفى طلاء الأظافر المناسب لكل برج
التاريخ
9/13/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) لكل شخص مجال الطاقة الخاص به، وهوما يسمى بالهالة، وتتغير نتيجة تغير الحالة الصحية والمزاجية، هذه الهالة تمتلك مجموعة من الألوان غير المرئية، يمكنك اختيار الألوان التي تمثل برجك الفلكي والتي تعتبر طريقة رائعة للتعبير عن حالتك المزاجية، وتستعرض "اليوم السابع " درجات ألوان طلاء الأظافر، حسب البرج الفلكي، وذلك وفقا لما نشرة موقع "glam". برج الحمل
يعرف برج الحمل بأنه برج ناري، ويفضل اختيار لوني الأحمر والأزرق، حيث إنهم اللونان اللذان يظهران عندما تصبح درجات الحرارة شديدة فاللون الأحمر هو اللون الرئيسي لبرج الحمل وهو اللمسة المثالية لهالته فهو يظهر مدى قوته، واللون الأزرق يعبرعن الهدوء .
برج الحمل برج الثور
يعرف برج الثو بأنه يحب جميع الألوان التي يمكن أن يجدها، ومن أبرز الألوان التي يمكن دمجها وتكون مناسبة لصاحبات برج الثورهى الأصفر والأخضر، فالأصفر يدل على البهجة، والأخضر هو لون المال، وهو شيء تحبه جميع الأبراج الأرضية.
برج الثور برج الجوزاء
اللون الأصفر هو اللون الرئيسي لصاحبات هذا البرج، ونظرا لأن برج الجوزاء عادة ما يكون متقلب المزاج فيمكن مزج العديد من الألوان المختلفة، مثل الوردي، والأخضر، والأزرق.
برج الجوزاء برج السرطان
يستدعي اللون الفضي لون القمر، وهذه الأظافر مثالية لأصحاب برج فالفضة تجعله يفكر بإيجابية، وهو لون يرتبط أيضا بالمال، تماما مثل الذهب، قد لا تكون قيمته بقدر الذهب، لكنه لا يزال محظوظاً.
برج السرطان برج الأسد
اللون البرتقالي هو لون راقي وقوي وأحد أهم درجات ألوان الشمس النارية، وهو اللون المثالي لصاحبات هذا البرج الأكثر إبداعاً ورقة، كما أنه ناري وقوي مثل الشمس، ويمكن مزجه مع اللون الخوخي، لإظهار كيف يمكن جعله أكثر قوة.
برج الاسد برج الميزان
يمكن المزج بين اللونين الأزرق والوردي، فالوردي هو اللون الرئيسي لمواليد برج الميزان، ويظهر مدى حبهم لأنفسهم، والأزرق هو لون مهدئ، وهذا ما تحتاجه دائما صاحبات هذا البرج.
برج الميزان برج العذراء
اللون البني هو لون الأرض، وبرج العذراء من علامة أرضية، ويمكن مزجه مع اللون الأبيض هو لون النقاء والسلام، وغالبا ما يطلق على برج العذراء اسم العذراء، بسبب روحها النقية وطبيعتها المسالمة.
برج العذراء برج العقرب
يعد اللون الأسود من ألوانهم المفضلة، لأصحاب برج العقرب، ويمكن مزجه مع اللون الأحمر، لإضفاء المزيد من الحظ، وهذا ما تحبه تلك الأنثى.
برج العقرب برج القوس
يعطي اللافندر مشاعر حيوية كاملة، وهو أحد تلك الألوان التي تجسد حق روح صاحبة هذا البرج حيث إنهم يحبون أنفسهم ويعتنون بأرواحهم، ومكن مزجه مع المزيد من اللون الوردي الذي يجعلها أكثر انتعاشا.
برج القوس برج الجدي
قد يبدو اللون الرمادي كئيبا، لكنه ظل رائعا لشخصية تركز دائما على الجانب المشرق والجاد من الحياة، مثل برج الجدي.
برج الجدي برج الدلو
تعد درجات اللون الأزرق من الألوان التي تهدئ من الثرثرة المستمرة بداخل عقلة، مع القليل من اللون الورد الذي يعنى الشعور بقبول الحياة.
برج الدلو برج الحوت
يمكن استخدام أي لون مع المزيد من التأثيرات المبللة والتي تهدئ من طاقة البحر والمياه التي يعشقها مواليد برج الحوت.
برج الحوت
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