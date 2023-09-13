



ومن مشاهير

برج الأسد الفنان الراحل رشدى أباظة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم ‏السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد، على الصعيد الصحى والمهنى ‏والعاطفى. ‏











ومن مشاهير برج السرطان الأميرة الراحلة ديانا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











ومن مشاهير برج الدلو الفنان مروان خورى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







مولود برج الثور يتميز بشخصيته القوية والصبر على الصعاب، يحب العمل جدًا لذلك تجده يعمل بكل طاقة وإصرار حتى يصل للهدف، يسعى دائمًا للاستقلالية.

مولود برج الثور متحدث جيد، قارئ مثقف يمتلك رؤية مستقبلية واضحة، ودائمًا يفكر خارج الصندوق، لذلك تجده إنسانا ناجحا فى حياته المهنية والاجتماعية.

ومن مشاهير برج الثور المطربة أديل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حالة قلقة وإحساس غير مريح قد تشعر به اليوم، لكن هناك خبر سار هو أنك ستنجز عملك سريعًا، فكفاءتك اليوم رائعة، وستجاز عليها من الرؤساء.

الحوار مهم جدًا فى اتخاذ أى قرار متعلق بحياتك العاطفية، ربما يكون هناك بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الحبيب، حاول أن تتقرب منه ومن الأفضل التواصل معه

الصداقة هى أهم شىء فى الحياة، يجب أن تكون حريصًا جدًا بشأن أصدقاؤك، سيتحسن مزاجك بالتواصل معهم بشكل كبير، هناك أفكار كثيرة تشجع على التواصل معهم وقضاء أوقات ممتعه.

هناك مزيد من التقدم والنجاح فى مجالك العملى والعلمى، عليك أن تصارح الحبيب بحبك له وطرح الأفكار الجديه لكى تكون هناك علاقة رسمية فى الأيام المقبلة.





مولود

برج الميزان هادئ رومانسى يفكر كثيرًا قبل اتخاذ القرار، قد يصفه البعض بالتردد، كما أنه يعشق الطبيعة والحياة الواضحة التى لا تحمل أى غموض.

مولود برج الميزان، رقيق المشاعر حساس جدًا وهذا كونه فنان يحب الموسيقى والقراءة، والحياة البرية، يعشق الحياة بمفردة لتكون أوقات للتأمل والتفكير العميق والاستكشاف.

ومن مشاهير برج الميزان شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

التعبير عن الغضب فى أى وقت لن يجعل منك شخصا قياديا ناجحا، بالرغم من امتلاكك لمقومات القيادى الناجح، لكن اندفاعك وغرورك أول المعيقات.

البحث عن صديق جديد تأتمنه على أسرارك ليس بالسهولة التى تتصورها، أنت من الشخصيات التى لا تعطى سرها بسهولة، وغالبًا ما تتلقى صدمات بسبب قراراتها المتسرعة.

الابتعاد عن تناول السكريات أصبح ضروريا بعد أن أصبحت تناولها بشكل كبير، هذا قد يسبب لك بعض من القلق على صحتك، السمنة تزعجك، لذلك حاول التقليل من السكر

تتعثر علاقاته بالآخرين بسبب سلوكك العنيف مع زملائه فى العمل، نادرًا ما يجد مولود الميزان نفسه على خطأ ويبحث عن تبريرات دائمة لأفعاله المتهورة.





شخصيات

برج القوس مستقلة وذات إرادة قوية، تحب الخروج عن المسار المطروح، القوس لا يخشى الابتعاد عن القطيع، وهو قائد بالفطرة يتابع ما يريد، بغض النظر عما يفكر فيه الآخرون.

برج القوس مغامر بالفطرة، ويحب السفر والاستكشاف بمفرده يحب القوس أيضًا توسيع آفاقهم من خلال كتاب أو فيلم جيد.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة بوسى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

شخصيتك القوية وطموحك الزائد سيساعداك على تجاوز كل المشاكل التى تعانى منها على مستوى العمل، لكن عليك أن تتوخى الحذر من جانب بعض زملاء العمل.

علاقتك بالحبيب جيدة فقط عليك أن تتعامل معه بشكل أفضل، ولا تدع الإحباط يسيطر عليك وتقرب من الحبيب، فهذا هو الأفضل لعلاقتكما.

حافظ على صحتك، لأن ما تفعله سيؤثر عليك فيما بعد سلباً، فابتعد عن كل الأمور غير الصحية، التى قد يكون لها تأثيراً فى المستقبل.

يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك، فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.





صاحب برج العقرب عاطفى ومستقل بارع فى شق طريقه، يحبن النقاشات ولا يخاف من الجدل، ويكره الأشخاص المنافقون الكاذبون، مشاعره هى التى تدفعه وتقويه.

ينعم برج العقرب بإحساس عميق بالذات، وهو قادر دائمًا على قول ما يدور فى ذهنه بالضبط، برج العقرب صريح، وهذه الصفة لها الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

ومن مشاهير برج العقرب المهندسة زها حديد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، قد يأخذ منك هذا جهداً ذهنياً وعصبياً كبيراً، والمحيطين بك فى نطاق العمل أدركوا هذه النقطة جيداً، أنت شخصية قيادية مميزة.

يتوقع أن يكون هناك لقاء قريب مع حبيبك، كما أن هذا اللقاء سيغير الكثير من الأمور الخاصة بعلاقتكما، الأيام المقبلة ستثبت لك قوة العلاقة وتبدأ حياة جديدة.

قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى دفع نفسك للأمام، وهذا بالتمتع بإجازة طويلة تعيد فيها قواك وتركيزك، وإلا سيكون من الصعب العودة إلى السرعة.

أخبار سارة فى طريقها إليك، كذلك من المتوقع أن تحصل على ترقية أو تجد رفيقاً لك يساعدك على تجاوز الأزمة التى تمر بها حاليًا.





مولود

برج الحمل

من الأبراج التى تملك قلبًا طيبًا، إنسان لديه حنان يمكن أن يوزعه على كل من يعرفه يساعد الآخرين دون أن يشعر، لديه قناعة أن العطاء أساس الحياة وأنه خلق من أجل ذلك.

مولود برج الحمل، واثق من نفسه مخلص جدًا وله من المواقف الشجاعة الكثير ويشهد بها الآخرون، صادق مع نفسه يكره الكذب والظلم، تجده إنسانا عادلا فى تصرفاته، لكنه عصبى فى بعض الأوقات.

من مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تسير بخطى سريعة اتجاه الأحلام التى كنت تسعى لتحقيقها، أفكارك واقتراحاتك بشأن العمل يقابلها مديرك بترحيب غير مسبوق، لكن حاذر من أن تتركها دون تنفيذ لأن هذا سيعطى إحساسا سلبيا لديه، وقد يعكر صفو العلاقة بينكما، ضع الخطط اللازمة والتى تحتاج إليها لتحقيق ما تريد.

اليوم جيد إلى حد كبير، شريك الحياة سيتقبل كل ما ستقوم به بصدر رحب، ستوخضا سوياً معركة رائعة وغير متوقعة، فشريك الحياة يحتاج إلى بعض الاهتمام والتقدير الذى فقدهم مؤخراً، كن هادئ وحذر فى التعامل معه ولا تجرح بأى تصرف أو موقف.

احصل على بعض التمارين الرياضية التى تجعلك أكثر لياقة بدنية وتنعكس على صحتك بشكل جيد، عد إلى المسار الصحيح للعيش، لا تتجاهل صحتك أكثر من ذلك، فالخبراء دائماً ما يحذرونك من هذه الطريقة الخاطئة فى التعامل مع أجسادنا.

حاول أن تسترشد بالعلامات والمواقف التى تتعرض لها، فهذه الدروس البسيطة قد يكون لها تأثير جيد عليك فى المستقبل، الانفعال والتصرفات الاندفاعية لن تؤتى ثمارها، ولن تساعدك على العيش بطريقة صحيحة.





برج الجوزاء

ذكى عاطفى وديناميكى، يشتهر بوجود جانبين مختلفين فى حياته، خبراء فى الاتصال مع الآخرين، يعمل بجدية وأفكاره متنوعة.

صاحب برج الجوزاء سريع البديهة، لا يتعثر أبدًا فى الماضى ولا يفكر فى ما كان، فإنهم يمضون قدمًا بتفاؤل شديد، ولديهم القدرة على النظر دائمًا إلى الجانب المشرق والهبوط على أقدامهم فى أى موقف تقريبًا.

ومن مشاهير برج الجوزاء مارلين مونور، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

ستنهى عملك بشكل أكثر كفاءة ودون عناء من المعتاد، بسبب ترتيب نفسك وأفكارك، سيتم تقليص القائمة التى تضعها فى بداية اليوم لما يجب عليك إنجازه، أنت تستحق مكافأة.

كن مستعدًا لبعض المحادثات المفعمة بالحيوية بينك وبين الشخص الذى وضعت قلبك بين يده، أنتما فى الحقيقة متميزان فى زيادة عقد الرباط المقدس بينكما، أنتما صادقان مع بعضكما البعض، وهذا يجعلكما فريدان.

عليك بالاهتمام بصحتك وترتيب أوراقك وقائمة أعملك حتى لا تثقل على نفسك، حاول أن تحصل على إجازة تتمتع فيها بالطبيعة من حولك، ويفضل أن تكون وسط مجموعة محببة إليك.

صديق قديم يأتى إليك وتقضيان وقتًا ممتعًا سويًا تتذكرون فيه الأيام الماضية واللحظات السعيدة والمواقف البهجة التى مررتما بها فى الماضى، يدعم ذلك بعض الصور التذكارية الجميلة.





يفوز مولود برج الجدى

بالعديد من المميزات، فهو شخص عاقل هادئ جاد لكنه انفعالى وكثير الكلام، وأحيانا يميل إلى العزلة، لكن يعرف عنه أنه شخص ملتزم ومتزن فى تعاملاته اليومية محب العمل.

يعرف عن مولود برج الجدى أنه شخصية طموحة، قادر على تحقيق الأحلام والأهداف، يجيد السعى بشكل متواصل يمتلك سرعة كبيرة لتنفيذ المهام وممارسة الأنشطة المختلفة.

ومن مشاهير برج الجدى الفنان الراحل سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

توجه بشكل رسمى لمديرك وحافظ على أن يكون الحوار بينكما فى سياق من الهدوء والتحدث عن المحاور الإيجابية فقط، وتجاهل السلبيات فى العمل ومحاولة التخلص من المعوقات.

تبادل الهدايا والأحاديث المؤجلة بينك وبين شريك حياتك خلال الفترات الحالية لكونها فترة مناسبة والحظ فى دارك لذا استغل هذه الأوقات، واستمتع بالحياة.

مارس التمارين الرياضية خلال الفترات الحالية وتجنب السهر والأكلات الدسمة، تجاهل أى موثر سلبى على حياتك يعود عليك بسوء الحالة المزاجية، وتجنب الدخول فى أى سلبيات.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى بأن يكون الحظ معك خلال الشهور الحالية، يمكن أن تحصل على أوراق مهمة بالنسبة لك طال انتظارها لفترات.





يمتاز مولود برج الحوت بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص رومانسى حنون كثيرة العطاء والكرم، سريع التسامح، يجيد التعامل فى العمل تحت أى ظرف، يعتبر من الشخصيات العاشقة للشتاء والطبخ.

يمتاز مولود برج الحوت بقدرته على تكوين العلاقات والصداقات الاجتماعية، فهو شخص اجتماعى، يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفى والعملى، قادر على إدارة العلاقات وتنظيم الوقت.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

سوف تأتى على بابك الفرص والحصول على عدد كبير من الترقيات، لكن حافظ على تقديم الدعم لنفسك فى سوق العمل، وحاول أن تكون أكثر معرفة بالأحداث.

تخلص من أى مسببات للأزمات فى العلاقة العاطفية بينك وبين شريك حياتك، أيضًا ابتعد عن أن تكون مصدر قلق لشريكك، وتجنب الدخول فى أى تفاصيل لا تفيدك.

حافظ على أن تعود مرة أخرى للنشاط والحيوية، وابتعد عن الكسل ومارس التمارين الرياضية خلال الفترات الحالية، وتناول القليل من المكسرات لسرعة بناء العضلات وزيادة التركيز.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت بأن يكون هناك تغيرات فى الصحة بشكل إيجابى يجعلك تشعر بالفرح وبعض التغيرات الإيجابية فى العمل.