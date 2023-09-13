7 وصفات منزلية لتعطير الملابس والمفروشات.. أبرزها الزيوت العطرية وماء الورد
التاريخ
9/13/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7)
ماذا يحدث إذا صنعتِ بنفسك المعطر الخاص بتجديد رائحة الملابس والستائر والمناشف وكافة المفروشات في منزلك؟ بالتأكيد ستكونى أسعد حالًا بكم التوفير الذى ستحصلين عليه، يمكنك فعل ذلك بالمكونات الطبيعية التي ذكرها موقع " dontmesswithmama "
وصفات لعمل معطر للملابس في المنزل
إليك ثلاثة مكونات طبيعية يمكنك استخدامها لتحضير معطر للملابس في المنزل:
1. الزيوت العطرية:
يمكنك استخدام الزيوت العطرية النقية لإضافة رائحة مميزة إلى معطر الملابس الخاص بك. اختر الزيوت التي تعجبك مثل زيت اللافندر أو زيت الياسمين أو زيت البرتقال وغيرها. قطرات قليلة من الزيت العطري في الماء يمكن أن تعطي رائحة منعشة ومميزة للملابس.
زيوت عطرية
2. الماء الورد:
الماء الورد هو ماء معطر يتم الحصول عليه من زهور الورد. يمكنك إضافة بضع قطرات من الماء الورد إلى الماء العادي المستخدم في رش الملابس. سيضفي الماء الوردي رائحة زهرية مميزة على الملابس.
ماء الورد
3. الحامض الستريك:
يمكن استخدام الحامض الستريك كمكون طبيعي لمعطر الملابس. يمكنك تحضير محلول بإذابة ملعقة صغيرة من الحامض الستريك في كوب من الماء الساخن. بعد أن يبرد المحلول، يمكنك رشه على الملابس لإضفاء رائحة منعشة والتخلص من الروائح الكريهة.
4. الماء الزهري:
يمكنك استخدام ماء الزهر المصنوع من زهور البرتقال أو زهور الورد لتعطير الملابس. يمكنك رش الماء الزهري على الملابس أو استخدامه في الغسالة أثناء عملية الغسيل.
ماء الزهر
5. الحمضيات:
تستخدم الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والليم لإضفاء رائحة منعشة على الملابس. يمكنك استخدام قشور الحمضيات المجففة مع الغسيل أو وضعها في كيس قطني ووضعها مع الملابس في الدولاب.
الليمون
6. الأعشاب الجافة:
يمكن استخدام الأعشاب الجافة مثل النعناع والبابونج واللافندر والروزماري لإضفاء رائحة منعشة ومهدئة على الملابس. قم بوضع الأعشاب في كيس قطني وضعها مع الملابس في الدولاب.
7. خل التفاح:
يعتبر خل التفاح منظفًا طبيعيًا ومعطرًا فعالًا للملابس. قم بإضافة مقدار قليل من خل التفاح إلى دورة الشطف الأخيرة في الغسالة أو استخدمه كمعطر رذاذ عن طريق مزجه مع الماء في زجاجة رذاذ.
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