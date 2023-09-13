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7 وصفات منزلية لتعطير الملابس والمفروشات.. أبرزها الزيوت العطرية وماء الورد

9/13/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7)

ماذا يحدث إذا صنعتِ بنفسك المعطر الخاص بتجديد رائحة الملابس والستائر والمناشف وكافة المفروشات في منزلك؟ بالتأكيد ستكونى أسعد حالًا بكم التوفير الذى ستحصلين عليه، يمكنك فعل ذلك بالمكونات الطبيعية التي ذكرها موقع " dontmesswithmama "






وصفات لعمل معطر للملابس في المنزل

إليك ثلاثة مكونات طبيعية يمكنك استخدامها لتحضير معطر للملابس في المنزل:




1. الزيوت العطرية:




يمكنك استخدام الزيوت العطرية النقية لإضافة رائحة مميزة إلى معطر الملابس الخاص بك. اختر الزيوت التي تعجبك مثل زيت اللافندر أو زيت الياسمين أو زيت البرتقال وغيرها. قطرات قليلة من الزيت العطري في الماء يمكن أن تعطي رائحة منعشة ومميزة للملابس.





زيوت عطرية





2. الماء الورد:




الماء الورد هو ماء معطر يتم الحصول عليه من زهور الورد. يمكنك إضافة بضع قطرات من الماء الورد إلى الماء العادي المستخدم في رش الملابس. سيضفي الماء الوردي رائحة زهرية مميزة على الملابس.





ماء الورد





3. الحامض الستريك:
يمكن استخدام الحامض الستريك كمكون طبيعي لمعطر الملابس. يمكنك تحضير محلول بإذابة ملعقة صغيرة من الحامض الستريك في كوب من الماء الساخن. بعد أن يبرد المحلول، يمكنك رشه على الملابس لإضفاء رائحة منعشة والتخلص من الروائح الكريهة.










4. الماء الزهري:




يمكنك استخدام ماء الزهر المصنوع من زهور البرتقال أو زهور الورد لتعطير الملابس. يمكنك رش الماء الزهري على الملابس أو استخدامه في الغسالة أثناء عملية الغسيل.





ماء الزهر





5. الحمضيات:


تستخدم الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والليم لإضفاء رائحة منعشة على الملابس. يمكنك استخدام قشور الحمضيات المجففة مع الغسيل أو وضعها في كيس قطني ووضعها مع الملابس في الدولاب.





الليمون


6. الأعشاب الجافة:


يمكن استخدام الأعشاب الجافة مثل النعناع والبابونج واللافندر والروزماري لإضفاء رائحة منعشة ومهدئة على الملابس. قم بوضع الأعشاب في كيس قطني وضعها مع الملابس في الدولاب.






7. خل التفاح:




يعتبر خل التفاح منظفًا طبيعيًا ومعطرًا فعالًا للملابس. قم بإضافة مقدار قليل من خل التفاح إلى دورة الشطف الأخيرة في الغسالة أو استخدمه كمعطر رذاذ عن طريق مزجه مع الماء في زجاجة رذاذ.











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