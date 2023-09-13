أشهر الشوارع حول العالم.. منها الشانزليزيه وهوليود

يوجد شارع الشانزليزيه في باريس، عاصمة فرنسا، وهو أحد أشهر الشوارع في العالم، حيث يوجد به وفرة من المقاهي والعديد من المحال التجارية ودور السينما وأشجار، وخلال التنزه في الشارع، يمكنك رؤية الكثير من المعالم الأثرية الفرنسية، بما في ذلك قوس النصر وساحة الكونكورد، ويعرف أيضا "شانزليزيه" باسم "أجمل جادة في العالم"، ويبلغ طوله 1.91 كيلومتر، ويتصدر شارع الشانزليزيه قائمة الزوار الذين يقومون بجولة في باريس ويعد أحد أشهر أماكن التسوق أيضاً.

يعد شارع بوربون شارعا مناسبا للمشاة ويتمتع بسمعة طيبة باعتباره أكثر شوارع المدينة صخباً، ومع ذلك، فإن شارع بوربون هو ترجمة إنجليزية لشارع كالي دي بوربون، الذي أطلق عليه الإسبان اسم "شارع بوربون" في القرن الثامن عشر، ويعتبر اليوم من أكثر الشوارع التي تعج بالفنادق الفخمة والعادية.

يعد شارع هوليوود هو الذي يتميز بالنجوم، ما يقرب من 2500 من نجوم هوليوود المشهورين نقشت أسماؤهم في الرصيف تكريما لأعمالهم الرائعة، حيث تم تقديم الشارع كوسيلة لتخليد نجوم السينما في أواخر الخمسينيات.

يشتهر شارع لومبارد بتقسيمته المكونة من مبنى واحد بين شارعي ليفنوورث وهايد، والذي يحتوي على ثمانية منعطفات حادة للغاية، تم إنشاء شارع لومبارد في عام 1922، وقد تم تصميمه بهذه الطريقة للسماح للمركبات والمشاة بالتحرك بأمان عبر التل الروسي حيث تبلغ درجة انحداره 27٪.





