أشهر الشوارع حول العالم.. منها الشانزليزيه وهوليود

أشهر الشوارع حول العالم.. منها الشانزليزيه وهوليود
التاريخ
9/13/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) لا يمكن أن تتخيل دولة دون شوارع رئيسية أو أخرى فرعية، ودائما ما تكون هناك الشوارع المعروفة بتاريخها ومعالمها، ويستعرض "اليوم السابع" أشهر الشوارع حول العالم التي يمكن اكتشافها عن زيارة بلد ما، وفقا لما نشره موقع "reliancegeneral". الشانزليزيه
يوجد شارع الشانزليزيه في باريس، عاصمة فرنسا، وهو أحد أشهر الشوارع في العالم، حيث يوجد به وفرة من المقاهي والعديد من المحال التجارية ودور السينما وأشجار، وخلال التنزه في الشارع، يمكنك رؤية الكثير من المعالم الأثرية الفرنسية، بما في ذلك قوس النصر وساحة الكونكورد، ويعرف أيضا "شانزليزيه" باسم "أجمل جادة في العالم"، ويبلغ طوله 1.91 كيلومتر، ويتصدر شارع الشانزليزيه قائمة الزوار الذين يقومون بجولة في باريس ويعد أحد أشهر أماكن التسوق أيضاً.
الشانزليزيه شارع بوربون في اسبانيا
يعد شارع بوربون شارعا مناسبا للمشاة ويتمتع بسمعة طيبة باعتباره أكثر شوارع المدينة صخباً، ومع ذلك، فإن شارع بوربون هو ترجمة إنجليزية لشارع كالي دي بوربون، الذي أطلق عليه الإسبان اسم "شارع بوربون" في القرن الثامن عشر، ويعتبر اليوم من أكثر الشوارع التي تعج بالفنادق الفخمة والعادية.
شارع بوربون شارع هوليوود
يعد شارع هوليوود هو الذي يتميز بالنجوم، ما يقرب من 2500 من نجوم هوليوود المشهورين نقشت أسماؤهم في الرصيف تكريما لأعمالهم الرائعة، حيث تم تقديم الشارع كوسيلة لتخليد نجوم السينما في أواخر الخمسينيات.
هوليود شارع لومبارد في روسيا
يشتهر شارع لومبارد بتقسيمته المكونة من مبنى واحد بين شارعي ليفنوورث وهايد، والذي يحتوي على ثمانية منعطفات حادة للغاية، تم إنشاء شارع لومبارد في عام 1922، وقد تم تصميمه بهذه الطريقة للسماح للمركبات والمشاة بالتحرك بأمان عبر التل الروسي حيث تبلغ درجة انحداره 27٪.
شارع لومبارد
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