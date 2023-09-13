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التخطيط: 18 مشروعًا تشارك فى Cop 28 من الفائزين ضمن المشروعات الخضراء الذكية

9/13/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إقامة
مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور
رئيس الوزراء لعرض المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية من المشروعات الخضراء الذكية
واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28
التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.



واكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى التقرير أن الفكرة من المبادرة أن يتم تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، متابعًا أنه سيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على

واوضح المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت تقدم حوالي 5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل محور من المحاور الستة للمبادرة.



وأضاف بدر أنّها مبادرة غير مسبوقة عالميًا، حيث تمكن كل المواطنين من تقديم مشروعاتهم البيئية المختلفة، موضحًا أن المشروع الأخضر هو الذي يستخدم طاقة متجددة ويسهم في تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات، متابعًا أن مصطلح ذكي يصف المشروعات التي تستخدم أيًا من أنواع التكنولوجيا، مؤكدًا أن إطلاق المبادرة جاء بسبب أن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية تمثل المستقبل.







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