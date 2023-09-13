التخطيط: 18 مشروعًا تشارك فى Cop 28 من الفائزين ضمن المشروعات الخضراء الذكية
التاريخ
9/13/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إقامة
مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور
رئيس الوزراء لعرض المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية من المشروعات الخضراء الذكية
واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28
التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.
واكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى التقرير أن الفكرة من المبادرة أن يتم تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، متابعًا أنه سيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على
واوضح المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت تقدم حوالي 5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل محور من المحاور الستة للمبادرة.
وأضاف بدر أنّها مبادرة غير مسبوقة عالميًا، حيث تمكن كل المواطنين من تقديم مشروعاتهم البيئية المختلفة، موضحًا أن المشروع الأخضر هو الذي يستخدم طاقة متجددة ويسهم في تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات، متابعًا أن مصطلح ذكي يصف المشروعات التي تستخدم أيًا من أنواع التكنولوجيا، مؤكدًا أن إطلاق المبادرة جاء بسبب أن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية تمثل المستقبل.
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