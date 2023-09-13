وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.



وكان أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة،

قد أكد أن هناك أخبارًا سارة تنتظر المواطنين سواء من خلال هذا المعرض ونسب التخفيضات به وجودة السلع أو بعض الأخبار السارة التي نرتب لها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها عقب انتهاء المعرض مباشرة، ولكن نركز حاليًا على الخروج بمعرض متميز يفيد كافة المواطنين ويدعمهم بشكل حقيقي، ويخفف العبء عنهم مع دخول العام الدراسي الجديد.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من وغيرها من كافة مستلزمات المدارس