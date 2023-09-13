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غرفة القاهرة التجارية: غدًا انطلاق معرض أهلا مدارس وتخفيضات تصل 25%

9/13/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق غدًا الجمعة فعاليات معرض أهلا مدارس بالقاهرة في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، والذي يستمر خلال الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس، ويضم المعرض " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك ".

وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.


وكان أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة،
قد أكد أن هناك أخبارًا سارة تنتظر المواطنين سواء من خلال هذا المعرض ونسب التخفيضات به وجودة السلع أو بعض الأخبار السارة التي نرتب لها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها عقب انتهاء المعرض مباشرة، ولكن نركز حاليًا على الخروج بمعرض متميز يفيد كافة المواطنين ويدعمهم بشكل حقيقي، ويخفف العبء عنهم مع دخول العام الدراسي الجديد.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من وغيرها من كافة مستلزمات المدارس


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