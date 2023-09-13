غرفة القاهرة التجارية: غدًا انطلاق معرض أهلا مدارس وتخفيضات تصل 25%
التاريخ
9/13/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق غدًا الجمعة فعاليات معرض أهلا مدارس بالقاهرة في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، والذي يستمر خلال الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس، ويضم المعرض " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك ".
وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.
وكان أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة،
قد أكد أن هناك أخبارًا سارة تنتظر المواطنين سواء من خلال هذا المعرض ونسب التخفيضات به وجودة السلع أو بعض الأخبار السارة التي نرتب لها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها عقب انتهاء المعرض مباشرة، ولكن نركز حاليًا على الخروج بمعرض متميز يفيد كافة المواطنين ويدعمهم بشكل حقيقي، ويخفف العبء عنهم مع دخول العام الدراسي الجديد.
وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من وغيرها من كافة مستلزمات المدارس
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