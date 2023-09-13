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5 ضوابط للعقود الرقمية للشركات غير المصرفية.. تعرف عليها

9/13/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ، للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، التحقق من هوية المتعامل ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيًا، وفقًا للمتطلبات الآتية:



1- التحقق من هوية المتعامل: يتم التحقق من هوية المتعامل من خلال تطبيق ذات ضوابط الهوية الرقمية المشترطة للدخول على المنصة الرقمية.



2- التحقق من رضاء المتعامل: يجب على مقدم الخدمة بالقدر اللازم، التحقق من رضاء المتعامل، والذى يستلزم توافر عناصر الأهلية والإرادة، وأحكام الإيجاب والقبول، وبخاصة إثبات اطلاع المتعامل على كافة شروط العقد، مع عدم الإخلال بالطبيعة الخاصة للعقود الرقمية.





3- الحفظ الإلكتروني للعقد: يتعين بعد إبرام العقد حفظه بكافة المراحل السابقة على إبرامه وتوقيتاتها في السجل الرقمي باستخدام تقنية التشفير المناسبة التي توافق عليها الهيئة.





4- في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة، والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتوافق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي.

5- في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المرتفعة والتي تحددها الشركة، وفقًا لما تقرره الهيئة، يتم استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني المقرون بشفرة المفتاحين العام والخاص (المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام)، من أحد مقدمي خدما التصديق على التوقيع الإلكتروني المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحدد الهيئة قيمة المعاملات الإلكترونية التي لا تتطلب التوقيع الإلكتروني المقرون بشفرة المفتاحين العام والخاص.



يذكر أن العقد الرقمي هو أي عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل رقمي، ويمكن تسجيله في سجل رقمي، كما يجوز أن يكون العقد الرقمي "عقدًا ذكيًا" من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.







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