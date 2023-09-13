شعبة القصابين تكشف آخر تطورات أسعار اللحوم في الأسواق

وأضافت الشعبة في رصدها لأخر تطورات الأسعار بالأسواق، حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 190 و250 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح ما بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز واللحوم في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيها

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.

كانت وزارة

التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة.