شعبة الدواجن: استقرار أسعار الفراخ فى الأسواق اليوم

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة، أنه خلال الأسبوع قبل الأخير من أغسطس 2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار، مما كانت له انعكاسات واضحة على أسعار الأعلاف كما تراجع سعر طن الذرة الشامي من 20 ألفا إلى 12 ألف جنيه.

وذكر في تصريحات سابقة أن هناك تراجع في أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنه وفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإنه تم الإفراج 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن، منها 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.



