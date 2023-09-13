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كتاب جديد لمعهد الشارقة للتراث يوثق سيرة عبدالعزيز المسلم مع الموروث

9/13/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) احتفى معهد الشارقة للتراث بمناسبة فوز الدكتور عبد العزيز المسلم ، رئيس معهد الشارقة للتراث هذا العام بجائزة "رجل التراث العربي" من قبل الاتحاد العربى للإعلام السياحي، وذلك خلال حفل أقيم على هامش دورة 2023 من بورصة برلين السياحية، وقيامه بتسلم الجائزة فى حفل أقامه الاتحاد فى سلطنة عُمان،
وقدم المركز كتابا تذكاريا حمل عنوان "رجل التراث العربى الدكتور عبدالعزيز المسلّم: السيرة العلمية والمسيرة العملية"، واشتمل على توثيق لمسيرة "المسلم" مع التراث، بجانب مجموعة من الشهادات التى كتبها نخبة من خبراء التراث والكتاب والباحثين العرب.



واحتوى على ثمانية فصول أولها يتحدث عن الشعر الشعبي، وثانيها يتناول موضوع الذاكرة الشعبية، وثالثها يناقش الأدب وموضوعاته، ورابعها يستعرض التراث الثقافى وقضاياه الكبرى التى شغلت البحاثة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، بينما يناقش الفصل الخامس موضوع الحكاية الشعبية والخرافية، وأما الفصل السادس ففيه استعراض للتراجم وسير الأعلام، فيما يتناول الفصل السابع أدب الرحلة واستكشاف الذات، وأما الفصل الثامن فقد استعرضنا فيه شهادات ومواقف من نخبة من الباحثين والخبراء والمفكرين حول تجربة الدكتور عبد العزيز المسلم ومحطاتها المختلفة وأصدائها لدى النخب العلمية متعددة الاختصاصات والميولات الثقافية، والتى زامنت وواكبت مختلف أطوارها، حيث نظر كل منهم إلى تجربة "المسلّم" من زاويته الخاصة مستحضرا ما تعكسه من قيمة علمية وأخلاقية وإبداعية وما حققته من إضافة نوعية.






وأما خاتمة الكتاب فقد استعرضت ما انطوى عليه المنجز الثقافى والتراثى للدكتور عبدالعزيز المسلّم مما يتناسق مع مشروعه وحلمه الذى لازمه.



وضمت قائمة الكتاب الذين أدلوا بشهاداتهم حول مسيرة الدكتور عبدالعزيز المسلّم: الدكتور أحمد على مرسى – رحمه الله – وإبراهيم الهاشمي، والدكتور حمد بن محمد بن صراي، والدكتور صالح هويدي، وعبدالله صالح الرميثي، وعلى أحمد المغني، والدكتور عادل الكسادي، والمهندس عزيز رزنامه – رحمه الله – والدكتور بوشليبي، والدكتور محمد فخر الدين، والدكتور مصطفى جاد، والدكتور محمد حسن عبد الحافظ، والدكتور مصطفى نامى – رحمه الله – ومحمد عبدالسميع، والدكتور يحيى لطف العبالي، ويوسف أبولوز.



وفى مقدمة الكتاب، يقول محرر الكتاب الدكتور منّى بونعامة، الباحث بشئون التراث ومدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، انه من الصعوبة بمكان اختزال تجربة طويلة وثرية لقامة مثل الدكتور "المسلّم" فى سطور، أو تلخيصها فى صفحات بين دفتى كتاب و"بخاصة إذا كانت التجربة تنطوى فى ذاتها على مسار طويل من البحث والكتابة والتحقيق والتدقيق، وارتياد عوالم مجهولة وأخرى مطمورة فى تلافيف ذاكرة يتهددها النسيان من كل مكان، وفوق هذا وذاك، تتنازع صاحبها مشاغل جمة تتوزع بين العمل الثقافى والإداري، وهذا ما يجعل الابتداء فى تجربة البحاثة القدير والكاتب والمثقف الدكتور عبد العزيز المسلّم من نقطة معينة أمراً فى منتهى الصعوبة بل هو عين المخاطرة، ومع ذلك لا بد مما ليس منه بد ولا بد من الغوص فى أعماق هذه التجربة الثرية، التى تأخذنا فى عوالم فسيحة متشبعة بالتراث، ومتشربة بروح الماضى وعبقه الجميل ومسكونة بحب الشعر والأدب".



ولفت "بونعامة" إلى أن مسيرة الدكتور عبد العزيز المسلّم، بدأت فى ثمانينات القرن الماضي، حيث كان ومازال مدافعا عن التراث، جامعاً وحافظاً ما وعته صدور الرواة وسطور الكتب فى أسفار عكف عليها سنوات طوال أمضاها فى دروب البحث والتحصيل، ليقدم الكثير من المؤلفات التى أثرت المكتبة العربية فى ميادين متعددة.



وننقل من الكتاب ما جاء به من صفحات حول مرحلة البدايات فى مسيرة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، حيث ولد فى الشارقة فى أكتوبر 1966، وبحكم شغفه بالتراث، فقد أعاد صياغة العشرات من الحكايات الخرافية التى ترجمت إلى عدد من اللغات العالمية: الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية وغيرها.



وقد أسهمت نشأة "المسلّم" الأولى – التى سرد الكثير من تفاصيلها بكتاباته - فى صقل شخصيته وبلورة وعيه ووجهَتْه التوجيه الصحيح نحو تحقيق أحلامه، مستحضراً فى سيرته ما تعالق فى ذاكرته التى اختزنت تفاصيل الحياة على اختلاف تلاوينها، من حياة رخيّة إلى حياة قاسية، ومن الدخول إلى أول روضة فى الشارقة إلى أعلى درجاتها العلمية (الدكتوراه) ومن شاعر إلى باحث متخصص ساهم فى توثيق وتقديم صفحات من الموروث الشعبى لدولة الإمارات.



وبحسب فصول وصفحات الكتاب، فإن الأوساط الثقافية والتراثية العربية تعرف "المسلم" بأنه مثقف من الطراز الأول وخبير فى التراث الثقافي، ومثقف متعدد فى المعنى متشبث بمبادئه وقيمه وهويته وانتمائه، وتعد تجربته أنموذجاً متفرداً لما تميزت به من خصوصية طبعت مرحلة النشأة وواكبت مراحل حياته بمختلف مساراتها ومنعرجاتها الحاسمة، وهى فى مجملها تترجم فلسفته فى الحياة ونظرته للأمور: فهو يرى أن الأساس الصحيح والتجارب الممتدة هى التى تطور الإنسان وتجعل نظرته أكثر عمقاً، كما يؤمن بأن الظروف هى التى تصنع الإنسان، ومن دونها لا يمكن أن يميز دروبه السهلة والوعرة وهذا ما يجعله يتجاوز الصعاب بقوة التحدى والإصرار والمثابرة وتجاوز العقبات الكأداء غاضاً الطرف عن المثبطات ماضياً فى دربه متسلحاً بإرادته القوية وعزيمته النافذة.



ووفقا لكتاب "رجل التراث العربى الدكتور عبدالعزيز المسلّم: السيرة العلمية والمسيرة العملية"، من إعداد وتحرير الدكتور منّى بونعامة، فإن من يتمعن فى ملامح المشروع الثقافى والتراثى لـ "المسلّم" ويغوص فى أعماق تجربته، يلامس فيها العمق والجزالة والدقة والموضوعية وغيرها من الصفات والسمات التى لازمته فى بحثه ودراسته وتوثيقه للتراث الإماراتي، وهو باحث خبر البحث ودروبه الوعرة، وامتلك أدواته المنهجية والموضوعية لجمع ما تناثر من روايات وحكايات شفوية اختزنتها صدور الرواة أو حوتها بطون الكتب، ويكشف منهجه النقدى الذى اعتمده فى تمحيص المعلومة التراثية عن باحث قدير أوتى ملكة العلم وهبة الفهم، وسخرها فى خدمة تراث يذوى ويتآكل، ومهدد بالضياع والاندثار، لولا استنهاض الهمم ومراعاة الذمم فكان هو الباحث الغيور الذى انبرى للقيام بتلك المهمة وحمل على عاتقه حفظ تراث بلده وأمنه ومجتمعه، وتنقيح ما طاله التشويه منه وتصحيح الخطأ وتقويم المعوج.







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