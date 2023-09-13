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ترجمة عربية لكتاب لحظة أخرى أيضا لعالم الاجتماع الفرنسى إدجار موران

9/13/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن دار صفحة سبعة للنشر، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "لحظة أخرى أيضًا"، للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي البارز إدجار موران، ونقله إلى اللغة العربية المترجم المنتصر الحملي.

يقول عالم الاجتماع الفرنسي البارز إدجار موران في كتابه "لحظة أخرى أيضا": سيواصل العالم مغامراته دون أن نتمكن من معرفة ما إذا كان مصيره التذري النهائي أو البدء دائما من جديد، ستخبو شمسنا وتنتهي الحياة على وجه الأرض، ولكن حتى ذلك الحين، ماذا سيكون مصير المغامرة البشرية؟.


لحظة أخرى أيضًا لعالم الاجتماع الفرنسى إدجار موران

ويضيف عالم الاجتماع الفرنسي البارز إدجار موران: يؤسفني عدم معرفتي ما سيتمخض عن اقتران أزمات هائلة تمر بها البشرية اليوم. يؤسفني أنني قد لا أسعف بالعيش سنة أخرى أو سنتين أخريين لأدرك ما يرتسم في الأفق، ما يتحلل، ما يتشكل، ما أخشاه هو حدوث فترة طويلة من التراجع، ونحن نعلم أن اللامتوقع، يمكن أن يغير كل شيء، نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. سأرحل بينما التاريخ في أوج لحظات تشويقه.

يشار إلى أن إدجار موران فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي معاصر. ولد في باريس في 8 يوليو 1921. يعرّف نفسه بأنه بنائي بنائية (علم نفس) ويقول: "من يفكر أحمق".

من أهم مؤلفات إدجار موران: "الأحمق الغبي هو من لا يفكر" وهو مؤلف موسوعي من 100 جزء، "السينما أو الرجل الخيالي"، وكذلك من أهم مؤلفاته "وحدة الإنسان" و"الإنسان والموت".


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