ترجمة عربية لكتاب لحظة أخرى أيضا لعالم الاجتماع الفرنسى إدجار موران
التاريخ
9/13/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن دار صفحة سبعة للنشر، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "لحظة أخرى أيضًا"، للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي البارز إدجار موران، ونقله إلى اللغة العربية المترجم المنتصر الحملي.
يقول عالم الاجتماع الفرنسي البارز إدجار موران في كتابه "لحظة أخرى أيضا": سيواصل العالم مغامراته دون أن نتمكن من معرفة ما إذا كان مصيره التذري النهائي أو البدء دائما من جديد، ستخبو شمسنا وتنتهي الحياة على وجه الأرض، ولكن حتى ذلك الحين، ماذا سيكون مصير المغامرة البشرية؟.
لحظة أخرى أيضًا لعالم الاجتماع الفرنسى إدجار موران
ويضيف عالم الاجتماع الفرنسي البارز إدجار موران: يؤسفني عدم معرفتي ما سيتمخض عن اقتران أزمات هائلة تمر بها البشرية اليوم. يؤسفني أنني قد لا أسعف بالعيش سنة أخرى أو سنتين أخريين لأدرك ما يرتسم في الأفق، ما يتحلل، ما يتشكل، ما أخشاه هو حدوث فترة طويلة من التراجع، ونحن نعلم أن اللامتوقع، يمكن أن يغير كل شيء، نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. سأرحل بينما التاريخ في أوج لحظات تشويقه.
يشار إلى أن إدجار موران فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي معاصر. ولد في باريس في 8 يوليو 1921. يعرّف نفسه بأنه بنائي بنائية (علم نفس) ويقول: "من يفكر أحمق".
من أهم مؤلفات إدجار موران: "الأحمق الغبي هو من لا يفكر" وهو مؤلف موسوعي من 100 جزء، "السينما أو الرجل الخيالي"، وكذلك من أهم مؤلفاته "وحدة الإنسان" و"الإنسان والموت".
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