انطلاق مهرجان راجعين للمدرسة فى متحف الطفل.. السبت
التاريخ
9/13/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم متحف الطف مهرجان "راجعين للمدرسة" والذى
يشمل أنشطة متنوعة
تستهدف الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة وكذلك أولياء الأمور من الأمهات والأباء.
تقام الفعالية يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً وتستمر على مدار ثلاث ساعات بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع، "متحف الطفل" أحد المنصات التابعة لجمعية مصر الجديدة وذلك بمناسبة قرب نهاية الإجازة الصيفية وبداية عام دراسي جديد.
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف أن الفعالية تبدأ بندوة شيرين لويس جابر إستشاري نفسي وتربوي ومؤسس مبادرة "عرفت أربي" حيث تناقش بعض المواضيع الحيوية التي تهم الأسرة أثناء العام الدراسي وتتضمن مجموعة من المحاوز منها التأهيل النفسي للأطفال في المدرسة، تنظيم الوقت أثناء الدراسة، قبل الدراسة بأيام ، كيفية الحفاظ على علاقة ايجابية مع أولادنا أثناء الدراسة.
وبالتوازي مع ندوة الإرشاد النفسي، تقدم
هاجر سلامة
ورشة حكي تفاعلية،كما يشارك الأطفال فى ورشة فنية، وفى نهاية الفعالية تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عرض فني لمسرح العرائس والأراجوز.
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