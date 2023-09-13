انطلاق مهرجان راجعين للمدرسة فى متحف الطفل.. السبت

تقام الفعالية يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً وتستمر على مدار ثلاث ساعات بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع، "متحف الطفل" أحد المنصات التابعة لجمعية مصر الجديدة وذلك بمناسبة قرب نهاية الإجازة الصيفية وبداية عام دراسي جديد.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف أن الفعالية تبدأ بندوة شيرين لويس جابر إستشاري نفسي وتربوي ومؤسس مبادرة "عرفت أربي" حيث تناقش بعض المواضيع الحيوية التي تهم الأسرة أثناء العام الدراسي وتتضمن مجموعة من المحاوز منها التأهيل النفسي للأطفال في المدرسة، تنظيم الوقت أثناء الدراسة، قبل الدراسة بأيام ، كيفية الحفاظ على علاقة ايجابية مع أولادنا أثناء الدراسة.

وبالتوازي مع ندوة الإرشاد النفسي، تقدم

هاجر سلامة

ورشة حكي تفاعلية،كما يشارك الأطفال فى ورشة فنية، وفى نهاية الفعالية تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عرض فني لمسرح العرائس والأراجوز.