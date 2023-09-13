يقول الدكتور أحمد السعيد، في كتابه "الصين في المخيلة العربية.. البحث عن المشترك التاريخى" لاحظنا على الساحة العربية تطور العلاقات بيننا كعرب وبين الصين سواء تطور على المستوى الإقتصادي أو السياسي، ربما تظن أن هذا التطور ليس له تاريخ ولكن هناك ما لا تعرفه!.

ويوضح الدكتور أحمد السعيد أن هناك مشتركات تاريخية لها جذور قديمة لعلاقة العرب بالصين، بداية من الدور التجاري والمنتجات التي تبادلها العرب والصين معًا، ودور الطب والتبادلات الطبية، والملاحة في المحيط الهندي عن طريق الموانئ البحرية (من عدن وظفار ومسقط إلى سواحل الصين الشرقية) والطرق البرية التي كانت معروفه بيننا، مما نتج عنه علاقات إقتصادية قوية نشأت قبل الإسلام بقرون تعمقت بمرور الزمن واستمرت بعده. وهذا صُلب ما يتكلم عنه كتاب "الصين في المخيلة العربية البحث عن المشترك التاريخي"

يبحث ويوضح الدكتور أحمد السعيد في كتابه عن المشتركات التاريخية بين العرب والصين بل ويرى أن التواصل والتقارب العربي الصيني سبب من الأسباب الرئيسية في نهضة أوروبا الحديثة مؤيدًا ذلك ببعض الأمثلة، كالطب، وعلم الجغرافيا العربي الصيني الذي كان سبباً من أسباب معرفة الغرب بالعالم.