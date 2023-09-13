يشارك في هذه النسخة أربعة فنانين ومجموعة فنية واحدة، تتحدى أعمالهم المفاهيم المكرسة في ممارسات التصوير الفوتوغرافي، وتُعرض عبر نموذجين: العروض التقديمية المستقلة لاشتغالاتهم الفردية، وفضاء سردي موحد يجمع ممارساتهم المشتركة، كما يصاحب المعرض برنامجٌ إرشاديٌ احترافي يجمع الفنانين مع ممارسين ثقافيين أو متخصصين في صناعة الصورة بناء على اختياراتهم.

وعلى الرغم من أن كلاً من الفنانين يقدم مقاربته الخاصة، إلا أنهم يشتركون في اتجاهات متداخلة وهي: النزوع إلى التقنيات المعاصرة في صناعة الصور، وإعادة صياغة الصور التي جمعوها أو ورثوها والتفاعل مع الآثار البصرية للموروثات الاستعمارية، حيث تستخدم أميمة أبراغ مواليد 1999، الدار البيضاء تقنيات الكولاج والتلاعب الرقمي لإعادة تأسيس أرشيف المغرب الاستعماري المشظى، مضيئة على قابلية وجود أخطاء متوارثة فيه، فيما تظهر ياشنا كاول مواليد 1995، مومباي الأسرار الكامنة في ألبوم صور عائلتها، كاشفة عن كيف يمكن لتأطير اللحظة أن يشكل تواريخ شخصية وذاكرة جماعية.

ومن خلال سرد القصص العاطفية، يوثق محمد مهدي مواليد 1996، الجيزة تهجير مجتمع الصيد في حي المكس بالإسكندرية، ويلتقط تأثير سياسات إعادة التنمية الحضرية على أجيال عديدة، فيما يعيد كل من نانا أوفوسو أدجي مواليد 1993، أكراوكاريج دزيدولا كبودو مواليد 1999، كوماسي ومانويلا نيبولوني مواليد 1986، ميلانو صياغة صور البطاقات البريدية الشهيرة لبريد غانا ما بعد الاستقلال ضمن المشهد الحضري المعاصر للبلاد. وتقارن كليا ريخو مواليد 1988، باريس سلسلة من البورتريهات العائلية الحميمة ذات الإضاءة الخفيفة مع سرديات العنف المتناقلة بين الأجيال، مشيرة بذلك إلى تعقيد العلاقات الإنسانية.

"الشارقة، وجهة نظر" معرض سنوي يدعم المصورين الفوتوغرافيين في إفريقيا وآسيا في بداية مسيرتهم المهنية، ممن ولدوا، ويقيمون حالياً في إحداهما، أو هم جزء من شتات هاتين القارتين.