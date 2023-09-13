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أبل ترفع سعر Iphone 15 Pro Max كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الإيرادات

9/13/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت شركة أبل سعر Pro Max 15 iPhone من سلسلة iPhone 15
التى تم الإعلان عنها أمس في مؤتمر "Wonderlust"،
والذي ارتفع بمقدار 100 دولار ليصل
إلى 1199 دولارًا، بينما تركت الإصدارات الثلاثة الجديدة الأخرى دون تغيير، وحتى الهاتف الجديد الذي أصبح الآن أكثر تكلفة سيأتي مع ضعف مساحة التخزين، مما يسمح لشركة أبل بالقول إن ذلك لم يكن في الحقيقة زيادة في السعر على الإطلاق.

تتناسب هذه الخطوة مع نمط الشركة، التي تحتاج إلى التعامل مع المتسوقين القلقين من التضخم، لا تجري شركة أبل تغييرات جذرية على أسعار الهواتف الخاصة بها، ولكنها تجد طرقًا جديدة للمتسوقين لإنفاق المزيد، وتقوم الشركة بتزويد هواتف iPhone الراقية بميزات حصرية، مثل عدسات تكبير أفضل وإطارات من التيتانيوم، لدفع المتسوقين نحو المنتجات ذات الأسعار الأكبر، وفقاً لموقع gadgets360.

وحتى تحول شركة Apple إلى منفذ USB-C على iPhone - وهي خطوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي عارضتها الشركة في البداية - سيوفر طرقًا جديدة لتوليد الإيرادات، إذا أراد المستهلكون أن تحتوي أجهزة AirPods الخاصة بهم على نفس الموصل الموجود في أحدث أجهزة iPhone، فسيتعين عليهم إنفاق 249 دولارًا، إذا كانوا يريدون استخدام شواحن Lightning القديمة، فيمكنهم شراء محول من Apple مقابل 29 دولارًا.

كان بعض المستثمرين يأملون في أن ترفع شركة أبل الأسعار على نطاق أوسع، وهو أحد الأسباب التي جعلتهم يقدمون رد فعل باردًا على حدث iPhone الخاص بشركة Apple، وفقًا لمحلل Evercore ISI أميت دارياناني، انخفضت الأسهم بنسبة 1.7 % إلى 176.30 دولارًا.

تواجه شركة آبل تراجعًا في صناعة الهواتف الذكية على مستوى الصناعة، مما يمنحها قدرة أقل على زيادة الأسعار، حيث انخفضت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% تقريبًا في الربع الأخير، وفقًا لمؤسسة IDC، مما ضرب أكبر مصدر لإيرادات الشركة، وزادت المشاكل في الصين، حيث تواجه حظرا حكوميا متزايدا ومنافسة مع هاتف جديد متطور من شركة هواوي.

على الرغم من أن سعر Pro Max سيكون أعلى بنسبة 10 بالمائة تقريبًا من أرخص iPhone 14 Pro Max، إلا أنه يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، مقارنة بـ 128 جيجابايت المقدمة سابقًا.

وللتأكيد على الطبيعة المتزايدة لهذه الزيادة في الأسعار، لم ترفع شركة Apple مستويات طرازات iPhone 15 Pro Max بكميات أكبر من التخزين، يظل الإصدار الذي تبلغ سعته 512 جيجابايت بسعر 1,399 دولارًا، في حين أن الإصدار الذي يحتوي على 1 تيرابايت لا يزال يكلف 1,599 دولارًا، ولكن حتى مع بقاء الأسعار على حالها، فإن شركة Apple قادرة على تحقيق هوامش أعلى بسبب انخفاض تكلفة التخزين.

تعمل شركة Apple على رفع الأسعار بقوة أكبر خارج الولايات المتحدة،
وسيرتفع سعر iPhone 15 Pro بمقدار 50 دولارًا في كندا، مع ارتفاع سعر Pro Max بمقدار 200 دولار في الهند، سوف يرتفع سعر Pro Max بنحو 14 %.

سيحتاج مشترو iPhone 15 Pro وPro Max أيضًا إلى كابل جديد إذا كانوا يريدون الحصول على سرعات نقل البيانات الأسرع التي وعد بها الجهاز، وتبيعه شركة Apple مقابل 69 دولارًا .


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