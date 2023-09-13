Thursday, 14 September 2023 07:52 GMT

أمازون تطرح جهاز به Qr كود يمكن ارتداؤه لحماية الحيوانات الأليفة

9/13/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) تشتهر شركة Amazon's Ring بكاميرات جرس الباب وتقنيات المراقبة المخصصة للمستهلكين، أعلنت الشركة عن "Ring Pet Tag" للمساعدة في العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة، حيث يتم ربط العلامة بالطوق وتسمح بالوصول إلى مجموعة من المعلومات الرقمية حول الحيوان، في حالة تجوله بعيدًا عن المنزل، وفقاً لموقع engadget

إذا صادفت حيوانًا أليفًا ضائعًا يرتدي علامة Ring Pet" "Tag، فاقلب العلامة للخلف وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لمعرفة من يملك الحيوان ومكان إقامته ورقم هاتفه والمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل الأدوية المطلوبة وما شابه، ويمكنك أيضًا الاتصال بالمالك من خلال التطبيق والمشاركة في محادثة ثنائية الاتجاه.

على الرغم من أن التكنولوجيا المعروضة مثيرة للاهتمام، فمن الجدير بالذكر ما لا يحتوي عليه الجهاز، أنه لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS )، لذا لا توجد طريقة لتحديد الموقع الجغرافي للحيوان الأليف المفقود، وتفتقر العلامة أيضًا إلى الكاميرا، وهي ميزة شائعة لبعض ملحقات الحيوانات الأليفة، وتبلغ تكلفة "Ring Pet Tag"
10 دولارات فقط.


MENAFN13092023000132011024ID1107065052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث