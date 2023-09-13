إذا صادفت حيوانًا أليفًا ضائعًا يرتدي علامة Ring Pet" "Tag، فاقلب العلامة للخلف وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لمعرفة من يملك الحيوان ومكان إقامته ورقم هاتفه والمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل الأدوية المطلوبة وما شابه، ويمكنك أيضًا الاتصال بالمالك من خلال التطبيق والمشاركة في محادثة ثنائية الاتجاه.

على الرغم من أن التكنولوجيا المعروضة مثيرة للاهتمام، فمن الجدير بالذكر ما لا يحتوي عليه الجهاز، أنه لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS )، لذا لا توجد طريقة لتحديد الموقع الجغرافي للحيوان الأليف المفقود، وتفتقر العلامة أيضًا إلى الكاميرا، وهي ميزة شائعة لبعض ملحقات الحيوانات الأليفة، وتبلغ تكلفة "Ring Pet Tag"

10 دولارات فقط.