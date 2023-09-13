من الواضح أن مصنع الشركة المصنعة في ولاية أريزونا لا يمتلك الإمكانيات اللازمة لتعبئة الرقائق الأكثر تقدمًا لعملائه، "التغليف" هو ما تسميه المرحلة النهائية من التصنيع، حيث يتم تجميع مكونات الشريحة داخل مكان قريب من بعضها البعض قدر الإمكان لتعزيز السرعة وكفاءة الطاقة، ويستخدم iPhone، على وجه الخصوص، طريقة التعبئة والتغليف التي طورتها TSMC منذ عام 2016. ويمكن تعبئة شرائح أجهزة iPad وMac خارج تايوان، ولكن يجب تجميع أجهزة iPhone فيها، وفقاً

لموقع

engadget.





وتقول المعلومات إن شركة Apple هي العميل الوحيد للشركة المصنعة الذي يستخدم طريقة التغليف الخاصة بها بكميات كبيرة، لكن TSMC لديها عملاء آخرين، بما في ذلك NVIDIA وAMD وTesla، ومن غير الواضح كم عدد نماذج شرائح تلك الشركات التي سيتم إرسالها مرة أخرى إلى تايوان للتغليف، ولكن يقال إنها تتضمن شرائح للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك NVIDIA's H100، كما أفاد المنشور سابقًا أن جوجل ستستخدم العبوة المتقدمة من TSMC المستخدمة على iPhone لهواتف Pixel المستقبلية.

وخصصت الحكومة أكثر من 50 مليار دولار من التمويل بموجب قانون CHIPS لتقديم الدعم للشركات التي تبني مصانع الرقائق في الولايات المتحدة، يشجع الرئيس جو بايدن وإدارته نمو صناعة أشباه الموصلات الأمريكية للتخفيف من تداعيات التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان.



وفي أغسطس، وقع الرئيس على أمر تنفيذي يحد من الاستثمارات الأمريكية في شركات التكنولوجيا الصينية التي تتعامل مع أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

نظرًا لأن الحكومة أنشأت مؤخرًا (PDF) برنامجًا وطنيًا لتصنيع التغليف المتقدم لتعزيز تعبئة الرقائق في الولايات المتحدة، فهي تدرك الحاجة إلى إدخال عملية التغليف إلى البلاد، أيضًا Apple وجميع عملاء TSMC ليسوا الشركات الوحيدة التي يجب إرسال شرائحها إلى الخارج للتجميع، نظرًا لأن الشركات المصنعة لا تصنع منتجات كافية في الولايات المتحدة لتبرير بناء مرافق التعبئة والتغليف في البلاد، ومع ذلك، فإن هذا البرنامج يحصل على تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار فقط بموجب قانون CHIPS، وأخبر معهد الدوائر المطبوعة المنشور أن المبلغ يظهر أن التغليف لا يحظى بالأولوية.

أما بالنسبة لشركة TSMC، فقد قالت مصادر المعلومات إنها ليس لديها خطط لبناء منشآت التعبئة والتغليف في الولايات المتحدة بسبب التكاليف الباهظة المترتبة على ذلك، ومن المرجح أن يتم تقديم أي طريقة تعبئة مستقبلية تقوم بتطويرها في تايوان.