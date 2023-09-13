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استطلاع أمريكى: 1 من كل 5 خريجى جامعة قلق بشأن فقدان وظيفته بسبب التكنولوجيا

9/13/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) أظهر استطلاع جديد للرأي أن العاملين الأمريكيين خريجى الجامعات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن التكنولوجيا قد تستبدل وظائفهم، حيث أجرت مؤسسة جالوب 1014 مقابلة هاتفية مع موظفين أمريكيين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا عبر مستويات مختلفة من التوظيف لفهم المخاوف التي لديهم بشأن وظائفهم.



ووفقا لما ذكره موقع Business insider، فإن من بين 1014 موظفاً تمت مقابلتهم، قال 22% منهم إنهم يشعرون بالقلق من أن التكنولوجيا ستجعل وظائفهم عفا عليها الزمن، وهو خوف ارتفع بنسبة سبع نقاط مئوية عن وقت إجراء الاستطلاع في عام 2021، حسبما وجد باحثو جالوب، وعند النظر فقط إلى العاملين من خريجي الجامعات، فإن ارتفاع القلق يكون أكثر حدة: من 8% كانوا قلقين في عام 2021 إلى 20% يشعرون بالقلق اليوم، كما يقول الاستطلاع.



ولعل حقيقة أن المزيد من العمال من خريجي الجامعات يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم لصالح التكنولوجيا قد ترجع جزئيًا إلى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي القوية مثل ChatGPT من OpenAI ، وهو روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه أداء مهام وظيفية مثل كتابة نسخة تسويقية و تطوير التعليمات البرمجية.



يقول باحثو مؤسسة جالوب إن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي ربما يغير الصورة النمطية لما يمكن أن تفعله أجهزة الكمبيوتر في مكان العمل.



وأضاف باحثو جالوب في تعليق مصاحب للاستطلاع: "وسط هذا التغيير، من المفهوم أن الموظفين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يحملون شهادات جامعية، يشعرون بقلق أكبر بشأن ما يمكن أن تعنيه التكنولوجيا لمسيرتهم المهنية، ولكن ليس فقط الموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس هم الذين يشعرون بهذه الطريقة".



كما وجد أن الموظفين الأصغر سنا من جميع المستويات التعليمية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما أكثر قلقا بشأن فقدان وظائفهم بسبب التكنولوجيا مقارنة بالموظفين الأكبر سنا الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما خلال الإطار الزمني للاستطلاع الذي يمتد عامين.



وأشار الاستطلاع إلى أن 31% من المشاركين يشعرون بالقلق من أنهم قد يفقدون مزاياهم، مثل الرعاية الصحية وأيام الإجازة مدفوعة الأجر، في المستقبل، ويقول 24% من المشاركين إنهم خائفون من رؤية انخفاض في أجورهم، يليه تسريح العمال وخفض الأجور.







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