طريقة ضبط إعدادات خصوصية الإعلانات الجديدة فى متصفح كروم

قبل أن تتمكن من ضبط تفضيلات إعلاناتك في Chrome، يتعين عليك الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلانات. إليك الطريقة:

بمجرد الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلان، يمكنك إدارة ميزات إعلانية معينة وفقًا لتفضيلاتك، هنا كيفية القيام بذلك:

يقوم Chrome بتخصيص تجربتك الإعلانية من خلال ملاحظة اهتماماتك بناءً على مواقع الويب التي تزورها وعدد مرات زيارتك لها، ويمكنه مشاركة ما يصل إلى ثلاثة موضوعات مع مواقع الويب لضمان مشاهدة الإعلانات ذات الصلة، ومع ذلك، يمكنك حظر المواضيع التي لا تريد مشاركتها، إليك الطريقة:

- قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر قائمة المواضيع، لأنها تعتمد على سجل التصفح الحديث لديك.