((إنفستكورب)) تعلن رعايتها لمؤتمر Cop28 بشأن تغير المناخ

((إنفستكورب)) تعلن رعايتها لمؤتمر Cop28 بشأن تغير المناخ
التاريخ
9/13/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس، رعايتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP 28، الذي يُعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وذلك كراع داعم للمسار «« Associate Pathway Partner .
في هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب، محمد العارضي: «تؤكد الأحداث المناخية الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية في جميع أنحاء العالم حقيقة أننا نواجه أخطاراً متزايدة، ولدينا وقت محدود لاتخاذ الإجراءات المطلوبة». وأضاف: «حدد COP 28 أولوياته، ومن بينها اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التمويل المناخي من قبل الحكومات والقطاع الخاص كونَه أحد أهم العناصر لتغيير المسار. لدينا فرصة للالتقاء في COP 28 وإحراز تقدم حقيقي. وتعزز طموحات دولة الإمارات التزام إنفستكورب بوضع خبرتها في جمع رأس المال وبناء الشركات في خدمة الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع التحويلية التي توجِد الحلول».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب ريشي كابور: «سيشهد مؤتمر الأطراف COP -28 أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس،
ونحن ندرك أن التقدّم المُحرَز حتى الآن متأخر عن الخطة. وتدل رعايتنا لمؤتمر الأطراف على دعم إنفستكورب والتزامها بلعب دور رائد في توفير رأس المال والاستثمارات الجديدة المطلوبة لخفض الانبعاثات. وسنعلن المزيد من المبادرات الكبرى من الآن وحتى نوفمبر بما يؤكد أكثر التزامنا بهذه القضية».
بالإضافة إلى رعايتها لمؤتمر المناخ COP -28 ، أعلنت إنفستكورب دعمها لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، كما إن إنفستكورب أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول ( UNPRI ) وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وتحمل رخصة من مجلس معايير المحاسبة المستدامة ( SASB )، وعضو في مبادرة تقارب البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ). وتساهم مشاركة إنفستكورب في هذه المبادرات في تعزيز عمل الشركة في مجال الاستدامة لعملياتها واستثماراتها.
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