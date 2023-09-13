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((إنفستكورب)) تعلن رعايتها لمؤتمر Cop28 بشأن تغير المناخ

9/13/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬أمس،‭ ‬رعايتها‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغيُّر‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 28،‭ ‬الذي‭ ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬كراع‭ ‬داعم‭ ‬للمسار‭ ‬‮««‬ Associate ‭ ‬ Pathway ‭ ‬ Partner ‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفستكورب،‭ ‬محمد‭ ‬العارضي‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬الأحداث‭ ‬المناخية‭ ‬الأخيرة‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬لأرقام‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حقيقة‭ ‬أننا‭ ‬نواجه‭ ‬أخطاراً‭ ‬متزايدة،‭ ‬ولدينا‭ ‬وقت‭ ‬محدود‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬حدد‭ ‬ COP 28‭ ‬أولوياته،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬بشأن‭ ‬التمويل‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كونَه‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬العناصر‭ ‬لتغيير‭ ‬المسار‭. ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬للالتقاء‭ ‬في‭ ‬ COP 28‭ ‬وإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬حقيقي‭. ‬وتعزز‭ ‬طموحات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬التزام‭ ‬إنفستكورب‭ ‬بوضع‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وبناء‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬توجِد‭ ‬الحلول‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭ ‬ريشي‭ ‬كابور‭: ‬‮«‬سيشهد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP -28‭ ‬أول‭ ‬حصيلة‭ ‬عالمية‭ ‬لتقييم‭ ‬التقدم‭ ‬المُحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس،‭
‬ونحن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬التقدّم‭ ‬المُحرَز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬متأخر‭ ‬عن‭ ‬الخطة‭. ‬وتدل‭ ‬رعايتنا‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬إنفستكورب‭ ‬والتزامها‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الجديدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬وسنعلن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬أكثر‭ ‬التزامنا‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‮»‬‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رعايتها‭ ‬لمؤتمر‭ ‬المناخ COP -28‭ ‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬إنفستكورب‭ ‬دعمها‭ ‬لخفض‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬إنفستكورب‭ ‬أحد‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬المسؤول‭ (‬ UNPRI ‭) ‬وإعلان‭ ‬أبوظبي‭ ‬للتمويل‭ ‬المستدام،‭ ‬وتحمل‭ ‬رخصة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬معايير‭ ‬المحاسبة‭ ‬المستدامة‭ (‬ SASB ‭)‬،‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تقارب‭ ‬البيانات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭). ‬وتساهم‭ ‬مشاركة‭ ‬إنفستكورب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬لعملياتها‭ ‬واستثماراتها‭.‬

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