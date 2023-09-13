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((مصارف البحرين)): البنوك جاهزة لتمويل المشروعات الحكومية الخدمية

9/13/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬حصيلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواكبة‭ ‬الجمعية‭ ‬للتوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬واستراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022-2026‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وضمن‭ ‬توجيهات‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬باستكشاف‭ ‬أفق‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬أو‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارات‭ ‬الخدمية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬برئاسة‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭.‬

واستمع‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬الجمعية‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والمشروعات‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬بعض‭ ‬الوزارات،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬متابعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬البنوك‭ ‬وعملياتها‭ ‬المصرفية،‭ ‬وناقش‭ ‬مستجدات‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والتي‭ ‬تعنى‭ ‬بمتابعة‭ ‬وتقييم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬أيضا‭ ‬تطوير‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للجمعية‭ ‬ليكون‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬ويواكب‭ ‬مستجدات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬ولتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬ ‭ ‬2026‭.‬

وأكد‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمقترحات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬والحكومي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المتنوعة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬عن‭ ‬الجاهزية‭ ‬الكاملة‭ ‬للجمعية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬والمقترحات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وأيضا‭ ‬الخاصة‭ ‬باستراتيجية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للقطاع‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬الديناميكية‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭.‬

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