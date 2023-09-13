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((البحرين الإسلامي)) يشارك في لجنة تحكيم مبادرة ((She's Next))

9/13/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬مشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬ضمن‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬نهائي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ She's ‭ ‬ Next ‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيزا‮»‬‭ ‬العالمية‭. ‬

وتعد‭ ‬‮«‬ She's ‭ ‬ Next ‮»‬‭ ‬مبادرة‭ ‬عالمية‭ ‬لدعم‭ ‬مالكات‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التمويل‭ ‬والتدريب‭ ‬وفرص‭ ‬التواصل‭ ‬لهم‭. ‬وتسلط‭ ‬المبادرة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬المنطقة‭ ‬الرامية‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬شريكا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬للتوسع‭ ‬والازدهار‭ ‬بمشاريعهم‭ ‬التجارية،‭ ‬ودعمهن‭ ‬لاجتياز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسهيلات‭ ‬والاستشارات‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬تواصل‭ ‬واسعة‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬النهائي‭ ‬للبرنامج،‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬فوز‭ ‬عايدة‭ ‬المديفع،‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إيرلي‭ ‬رايزر‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المصنعة‭ ‬للجرانولا‭ ‬وزبدة‭ ‬الجوز‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تمت‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لجميع‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للتقدم‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج،‭ ‬ليحصل‭ ‬ستة‭ ‬فائزين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬قدرها‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬التجارة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أرصدة‭ ‬بقيمة‭ ‬3 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬‮«‬أمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسز‮»‬‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‮
‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‮
‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيزا‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬وإنه‭ ‬لفخر‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬لتمثل‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬النهائي‭ ‬للبرنامج،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬مشاركتها‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬المرشحات،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬نزاهتها‭ ‬وخبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬ونظرتها‭ ‬الثاقبة‭ ‬لتحديات‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مبادرة‭
‬‮«‬ She's ‭ ‬ Next ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُطرح‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬للريادة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬كشريك‭ ‬مساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭. ‬آملين‭ ‬عبر‭ ‬دعمنا‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتجهن‭ ‬نحو‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وربطهن‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‮»‬‭.‬

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