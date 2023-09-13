((البحرين الإسلامي)) يشارك في لجنة تحكيم مبادرة ((She's Next))
التاريخ
9/13/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، مشاركة الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك فاطمة العلوي ضمن أعضاء لجنة تحكيم نهائي مبادرة « She's Next » المدعومة من قِبل شركة «فيزا» العالمية.
وتعد « She's Next » مبادرة عالمية لدعم مالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر توفير فرص التمويل والتدريب وفرص التواصل لهم. وتسلط المبادرة الضوء على توجهات المنطقة الرامية لتمكين المرأة في عالم الأعمال. وقد تم إطلاقها بالتعاون مع 11 شريكا من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز فرص رائدات الأعمال في الحصول على التمويل اللازم للتوسع والازدهار بمشاريعهم التجارية، ودعمهن لاجتياز التحديات التي يشهدها هذا القطاع من خلال التسهيلات والاستشارات والوصول إلى شبكة تواصل واسعة.
وخلال الحفل النهائي للبرنامج، أعلنت لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء دوليين فوز عايدة المديفع، مؤسسة «إيرلي رايزر»، الشركة الوحيدة المصنعة للجرانولا وزبدة الجوز في البحرين، إذ تمت إتاحة المجال لجميع رائدات الأعمال من مختلف القطاعات في المنطقة للتقدم إلى البرنامج، ليحصل ستة فائزين فقط من جميع أنحاء المنطقة على منحة قدرها 50 , 000 دولار أمريكي إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي مدة عام من مركز التجارة، إضافة إلى الحصول على أرصدة بقيمة 3 , 000 دولار من «أمازون ويب سيرفيسز».
وبهذه المناسبة، صرح
ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي
لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: «نعتز بشراكتنا مع شركة «فيزا» العالمية في دعم هذا البرنامج، وإنه لفخر لنا أن يقع الاختيار على فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد لتمثل البنك في الحفل النهائي للبرنامج، ونحن على ثقة بأن مشاركتها ضمن لجنة التحكيم كانت ذات دور محوري في تقييم المرشحات، وذلك بفضل نزاهتها وخبرتها الواسعة ونظرتها الثاقبة لتحديات عالم الأعمال».
من جانبها، صرحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك قائلة: «يشرفني أن أكون من ضمن أعضاء لجنة تحكيم مبادرة
« She's Next » التي تُطرح لأول مرة في مملكة البحرين، وهي خطوة نابعة من ضرورة تمكين المرأة للريادة في عالم الأعمال، وتعزيز دورها كشريك مساهم في دفع عجلة الاقتصاد. آملين عبر دعمنا لهذه المبادرة المساهمة في مضاعفة عدد النساء اللواتي يتجهن نحو ريادة الأعمال في المنطقة وربطهن بالفرص الاستثمارية الواعدة».
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