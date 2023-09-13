مناقصة لتزويد وصيانة مكيفات في مرافق معرض البحرين الدولي للطيران بالصخير الجوية
التاريخ
9/13/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طرحت وزارة المواصلات والاتصالات أمس في الموقع الالكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لتزويد مكيفات وصيانة المكيفات لمرافق معرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخير الجوية مدة سنتان. وسيتم تسليم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 1 اكتوبر المقبل على ان تفتح المظاريف في اليوم التالي.
ويشتهر معرض البحرين الدولي للطيران بشاليهاته الفاخرة وعددها 40 المصممة لهذا الغرض وتسع 50 شخصا لكل شاليه بالإضافة إلى شاليه كبار الشخصيات من دورين ويسع 300 شخص، ما يتيح لرجال الأعمال الالتقاء بالضيوف وعقد الاجتماعات الساخنة رفيعة المستوى في بيئة خاصة، كما أن موقع الشاليهات الفاخرة والمجهزة بأعلى المواصفات بجوار ساحة الطائرات الثابتة وبالتوازي مع المدرج ما يوفر مناظر لا مثيل لها لكل من العرض الثابت والطيران، بالإضافة إلى مواقف المركبات الخاصة بالشركات أصحاب الشاليهات تقع في مدخل الشاليهات مباشرة.
وأشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى انها تبحث عن شركة متخصصة ذات خبرة وجودة عالية في مجال صيانة المكيفات على مدار الساعة للمحافظة على أداء جميع المكيفات التابعة لمرافق معرض البحرين الدولي للطيران في قاعدة الصخير الجوية.
وعلى الراغبين في المشاركة في هذه المناقصة، ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة، شراء وثائق المناقصة إلكترونياً من خلال نظام المناقصات الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات اعتبارا من 13 سبتمبر.
كما تخضع هذه المناقصة لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002. وسوف تعطى المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضليه بنسبة 10 % في مرحلة التقييم المالي، على أن تقدم هذه المؤسسات ضمن عطاءاتها المقدمة للمناقصة (شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
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