



طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لتزويد‭ ‬مكيفات‭ ‬وصيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬لمرافق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬مدة‭ ‬سنتان‭. ‬وسيتم‭ ‬تسليم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬اكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تفتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

ويشتهر‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بشاليهاته‭ ‬الفاخرة‭ ‬وعددها‭ ‬40‭ ‬المصممة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وتسع‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬لكل‭ ‬شاليه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شاليه‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬ويسع‭ ‬300‭ ‬شخص،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالضيوف‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الساخنة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬خاصة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬الشاليهات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمجهزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬بجوار‭ ‬ساحة‭ ‬الطائرات‭ ‬الثابتة‭ ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬المدرج‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬مناظر‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬الثابت‭ ‬والطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬أصحاب‭ ‬الشاليهات‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬الشاليهات‭ ‬مباشرة‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬المكيفات‭ ‬التابعة‭ ‬لمرافق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭.‬

وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة،‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة،‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭.‬

كما‭ ‬تخضع‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭. ‬وسوف‭ ‬تعطى‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالغة‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أفضليه‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬المالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬عطاءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمناقصة‭ (‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭) ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭.‬