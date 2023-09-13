مراسي البحرين تُشارك بمعرض ((سيتي سكيب العالمي)) في الرياض

شاركت‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬ومنتدى‭ ‬عقاري‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة،‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬منصتها،‭ ‬عرضت‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬بحرية،‭ ‬حيث‭ ‬حظي‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬لكونه‭ ‬يضم‭ ‬196‭ ‬شقة‭ ‬وبركة‭ ‬سباحة‭ ‬بنظام‭ ‬تبريد‭ ‬وتدفئة‭ ‬وناديا‭ ‬صحيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء‭ ‬شاسعة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬هيثم‭ ‬يوسف‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لاقت‭ ‬مشاركتنا‭ ‬بالمعرض‭ ‬استحسانًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭ ‬وبموقع‭ ‬مثالي‭ ‬للاسترخاء‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬أو‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬حظي‭ ‬زوار‭ ‬جناح‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬بفرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الترفيهية‭ ‬المتميزة‭.‬

وبإمكان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬المشاريع‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬0097377890020،‭ ‬أو‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ www ‭.‬ marassialbahrain ‭.‬ ،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬مركز‭ ‬مبيعات‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الخميس،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬00‭ ‬صباحًا،‭ ‬و6‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬