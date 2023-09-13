مراسي البحرين تُشارك بمعرض ((سيتي سكيب العالمي)) في الرياض
التاريخ
9/13/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت مراسي البحرين مؤخرًا في معرض «سيتي سكيب العالمي»، أكبر معرض ومنتدى عقاري على صعيد المنطقة، الذي عُقِدَ في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023.
ومن خلال منصتها، عرضت مراسي البحرين مشروع مراسي بي المطل على واجهة بحرية، حيث حظي باهتمام كبير من زوار معرض «سيتي سكيب العالمي» لكونه يضم 196 شقة وبركة سباحة بنظام تبريد وتدفئة وناديا صحيا بالإضافة إلى مساحات خضراء شاسعة.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس هيثم يوسف مدير مشروع مراسي البحرين بقوله: «لقد لاقت مشاركتنا بالمعرض استحسانًا كبيرًا، حيث تمكنا من تسليط الضوء على نمط حياة القاطنين في مشاريع مراسي البحرين التي تتمتع بإطلالات بحرية خلابة وبموقع مثالي للاسترخاء على الشاطئ أو الاستمتاع بتجربة تسوق متميزة في مراسي جاليريا».
كما حظي زوار جناح مراسي البحرين بفرصة الاطلاع على مشروع مراسي جاليريا، وجهة التسوق والترفيه الرائدة في مملكة البحرين التي تضم مجموعة من العلامات التجارية المرموقة والعديد من المرافق الترفيهية المتميزة.
وبإمكان الراغبين في تجربة نمط الحياة في مراسي البحرين الاطلاع على عروض المشاريع عبر الاتصال على رقم 0097377890020، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www . marassialbahrain . ، أو زيارة مركز مبيعات مراسي البحرين مباشرة من يوم السبت إلى الخميس، ما بين الساعة 9:00 صباحًا، و6:00 مساءً.
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