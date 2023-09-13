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وزارة المالية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي الرياض

9/13/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جناح‭ ‬المملكة‭ ‬يعرض‭ ‬أهم‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬الأراضي‭ ‬الحكومية‮»‬

شاركت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬جهة‭ ‬عارضة؛‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء‭ ‬المستقبلية‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالترويج‭ ‬لمنصّة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬واستعراض‭ ‬أهم‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنصة،‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬كبار‭ ‬المطوّرين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أولوية‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬فعاليتها‭ ‬وحرصاً‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الداعمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمطورين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬‮
‬‭ ‬وتعد‭ ‬المنصة‭ ‬وسيلة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالعقارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬واحدة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وإتاحة‭ ‬بيانات‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬وإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭.‬

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