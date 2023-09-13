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((بنفت)) تشارك في منتدى إينشيون للقانون والأعمال التابع للأمم المتحدة

9/13/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬إينشيون‭ ‬للقانون‭ ‬والأعمال‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للقانون‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‭ (‬الأونسيترال‭) ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬يومي‭ ‬11‭-‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬إينشيون‭ ‬سونجدو،‭ ‬بجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭: ‬الحلول‭ ‬القانونية‭ ‬والتجارية‭ ‬للتجارة‭ ‬الرقمية‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬ونظمته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬وبلدية‭ ‬مدينة‭ ‬إينشيون،‭ ‬والمعهد‭ ‬الكوري‭ ‬للأبحاث‭ ‬التشريعية،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المرموقين‭. ‬وقد‭ ‬جمع‭ ‬المنتدى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬القانون‭ ‬والأعمال‭ ‬والقطاعات‭ ‬العامة‭ ‬لبحث‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للإصلاحات‭ ‬القانونية‭ ‬وتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬للتجارة‭ ‬الرقمية‭. ‬

وقدمت‭ ‬شفق‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيس‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬عرضًا‭ ‬توضيحيًا‭ ‬قيّمًا‭ ‬خلال‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الأول‭ ‬للمنتدى‭: ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬ألقت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الشيكات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهود‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬كمزود‭ ‬خدمات‭ ‬ثقة‭ ‬معتمد،‭ ‬موضحة‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مزودو‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقمية‭ ‬السائدة‭ ‬الآن‭. ‬وقد‭ ‬لقي‭ ‬العرض‭ ‬التوضيحي‭ ‬الاستحسان‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الوفود‭ ‬وخبراء‭ ‬الصناعة‭. ‬

‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تناولت‭ ‬الكوهجي‭ ‬مزايا‭ ‬الشيكات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مسلطة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬هذه‭ ‬الشيكات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التوقيعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وسهولة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وإمكانية‭ ‬التتبع،‭ ‬ومكافحة‭ ‬السرقة،‭ ‬والفقدان‭. ‬وبحثت‭ ‬السيدة‭ ‬شفق‭ ‬أيضًا‭ ‬دورة‭ ‬عمل‭ ‬الشيكات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬موضحة‭ ‬أهميتها‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وحاجتها‭ ‬إليها‭. ‬كما‭ ‬ألقت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬مزود‭ ‬خدمة‭ ‬ثقة‭ ‬معتمد‭ ‬ودوره،‭ ‬مع‭ ‬التعريف‭ ‬بالأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬للتوقيعات‭ ‬الإلكترونية‭. ‬

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