((بنفت)) تشارك في منتدى إينشيون للقانون والأعمال التابع للأمم المتحدة
التاريخ
9/13/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مشاركتها في الدورة الثالثة من منتدى إينشيون للقانون والأعمال التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) والذي أقيم يومي 11-12 سبتمبر 2023 في إينشيون سونجدو، بجمهورية كوريا تحت عنوان: «من الوثائق إلى البيانات: الحلول القانونية والتجارية للتجارة الرقمية».
وقد أقيم المنتدى على مدى يومين ونظمته كل من وزارة العدل في جمهورية كوريا، وبلدية مدينة إينشيون، والمعهد الكوري للأبحاث التشريعية، وغيرهم من الشركاء المرموقين. وقد جمع المنتدى نخبة من الرواد في مجالات القانون والأعمال والقطاعات العامة لبحث الدور المحوري للإصلاحات القانونية وتطوير الأعمال في تحقيق التقدم للتجارة الرقمية.
وقدمت شفق الكوهجي، رئيس خدمات الدفع في شركة بنفت عرضًا توضيحيًا قيّمًا خلال جدول الأعمال الأول للمنتدى: تمويل التجارة والتكنولوجيا المالية، حيث ألقت الضوء على نظام الشيكات الإلكترونية في البحرين، وجهود شركة بنفت كمزود خدمات ثقة معتمد، موضحة الدور المهم الذي يلعبه مزودو الخدمات في ظل البيئة الرقمية السائدة الآن. وقد لقي العرض التوضيحي الاستحسان والاهتمام من جانب الوفود وخبراء الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت الكوهجي مزايا الشيكات الإلكترونية، مسلطة الضوء على إمكانيات هذه الشيكات من حيث التوقيعات الرقمية، وسهولة الاستخدام، وإمكانية التتبع، ومكافحة السرقة، والفقدان. وبحثت السيدة شفق أيضًا دورة عمل الشيكات الإلكترونية موضحة أهميتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاجتها إليها. كما ألقت الضوء على مفهوم مزود خدمة ثقة معتمد ودوره، مع التعريف بالأنواع المختلفة للتوقيعات الإلكترونية.
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