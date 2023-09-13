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((البحرين الوطني)) يوسع حلوله التمويلية للسيارات بمذكرة تفاهم مع ((البحرين الوطنية للتأمين))

9/13/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭. ‬وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬يحصل‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬مجزٍ‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬وتجربة‭ ‬سلسة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬عند‭ ‬طلبهم‭ ‬لحلول‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نجدد‭ ‬مسار‭ ‬شراكتنا‭ ‬المتواصلة‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭. ‬ونحن‭ ‬نأمل‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بخيارات‭ ‬تأمين‭ ‬متميزة‭ ‬للسيارات‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬في‭ ‬البنك‭. ‬وإنما‭ ‬نطمح‭ ‬بتعزيزنا‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬بشراء‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬ميزات‭ ‬التأمين‭ ‬بأفضل‭ ‬قيمة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬نتشارك‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬متمثلة‭ ‬بجعل‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الأولويات،‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬ممكنة‭. ‬وإنما‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬مركزية‭ ‬العملاء‭ ‬وتقنياتهم‭ ‬المتقدمة‭ ‬المعتمدة،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬طرحنا‭ ‬لحلول‭ ‬تأمين‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين،‭ ‬لتوفير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التأمينية‭ ‬المتميزة‭ ‬للعملاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬الحرائق‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬جهود‭ ‬ومساعي‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬لتزويد‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬بحلول‭ ‬متكاملة‭ ‬لتمويل‭ ‬السيارات‭. ‬

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