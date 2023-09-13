((البحرين الوطني)) يوسع حلوله التمويلية للسيارات بمذكرة تفاهم مع ((البحرين الوطنية للتأمين))
التاريخ
9/13/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقع بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم مع شركة البحرين الوطنية للتأمين. وبموجب الاتفاقية، يحصل عملاء بنك البحرين الوطني المستفيدين من حلول تمويل السيارات على تأمين مجزٍ بأسعار تنافسية من شركة البحرين الوطنية للتأمين وتجربة سلسة ومتكاملة عند طلبهم لحلول تمويل السيارات.
وفي تعليقه حول مذكرة التفاهم، قال صباح الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «من دواعي سرورنا أن نجدد مسار شراكتنا المتواصلة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة البحرين الوطنية للتأمين. ونحن نأمل بهذه الخطوة تزويد عملائنا الكرام بخيارات تأمين متميزة للسيارات بأسعار تنافسية، وذلك كجزء من حلول تمويل السيارات التي نقدمها في البنك. وإنما نطمح بتعزيزنا لهذه الخدمة لضمان حصول عملائنا الكرام من الراغبين بشراء السيارات على ميزات التأمين بأفضل قيمة».
ومن جانبه، صرّح محمد المعراج، رئيس العمليات لشركة البحرين الوطنية للتأمين قائلا: «نفخر بالعمل مع جهة نتشارك معها في رؤية موحدة متمثلة بجعل تطلعات العملاء في قمة الأولويات، وبذل الجهود والمساعي التي تضمن حصولهم على أفضل تجربة ممكنة. وإنما تتيح لنا شراكتنا مع بنك البحرين الوطني الاستفادة من نهج مركزية العملاء وتقنياتهم المتقدمة المعتمدة، ما يدعم طرحنا لحلول تأمين مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملاء البنك الكرام».
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون بين بنك البحرين الوطني وشركة البحرين الوطنية للتأمين، لتوفير العديد من الحلول التأمينية المتميزة للعملاء، بما في ذلك التأمين ضد الحرائق. ويعكس هذا الجانب الجديد من الشراكة بين الطرفين جهود ومساعي البنك الرامية لتزويد عملائه الكرام بحلول متكاملة لتمويل السيارات.
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