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((سوليدرتي البحرين)) و((Bibf)) يطلقان حملة توعوية عن أهمية التأمين في إدارة المخاطر

9/13/2023 11:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬لإطلاق‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬عن‭ ‬التأمين‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬خل‭ ‬نعرف‭ ‬شالسالفة‭ ‬الصح‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالتأمين،‭ ‬وإبراز‭ ‬أهميته‭ ‬كوسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬التأمينية‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭. ‬وستغطي‭ ‬الحملة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التأمينية‭ ‬المختلفة،‭ ‬منها‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المنازل،‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المركبات،‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬تأمين‭ ‬المسؤولية‭ ‬المهنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭. ‬وتستهدف‭ ‬الحملة‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬كطلاب‭ ‬وخريجي‭ ‬الجامعات،‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبراء‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علَّق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬حول‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬وخدماته،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬للالتزام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬شتى‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬برامجنا‭ ‬التوعوية‭ ‬حول‭ ‬التأمين‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تسعى‭ ‬سوليدرتي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بخدمات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتأمين‭ ‬حقوق‭ ‬عملائنا‭ ‬والمجتمع‭ ‬بأكمله‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكّد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬النوعية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬التأمين‭ ‬كأداة‭ ‬فعّالة‭ ‬للتخطيط‭ ‬المالي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬وقطاع‭ ‬التأمين‭. ‬كما‭ ‬أكّدت‭ ‬المحاضر‭ ‬الأول‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬التأمينية‭ ‬بالمعهد‭ ‬هالة‭ ‬نصيب‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والموثوقة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقراراتهم‭ ‬التأمينية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬المغالطات‭ ‬الشائعة‭ ‬بين‭ ‬عموم‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬الخدمات‭ ‬التأمينية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬ومنشورات‭ ‬توعوية‭ ‬عن‭ ‬التأمين‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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