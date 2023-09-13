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استفادة من المياه المتجددة بظهران

9/13/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) قام فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المياه بوكالة المياه بوزارة البيئة، الدكتور سعود المرشد، بجولة ميدانية في محافظة ظهران الجنوب بهدف الاستفادة من المياه المتجددة وتنفيذ مشروع تنموي في المستقبل لزيادة إعادة استخدام المياه المجددة؛ أحد مستهدفات رؤية 2030.
وشملت الجولة محطة الصرف الصحي والأودية والمتنزهات الوطنية في الثويلة والحمرة والحدائق والمصانع والمزارع على وادي العرين أحد أكبر الأودية في منطقة عسير، وعقد اجتماع مع مدير مكتب وزارة المياه بمحافظة ظهران الجنوب المهندس حسن مريع الوادعي الذي استعرض الممكنات والمستهدفات المتاحة في المحافظة، وقال الوادعي إن المياه المتجددة هي كمية المياه السطحية، التي توفرها الأمطار والوديان خلال السنة.

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