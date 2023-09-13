مؤشر البورصة يرتفع %0.23

مؤشر البورصة يرتفع %0.23
التاريخ
9/13/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2404.56 نقطة، بارتفاع نسبته 0.23 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.596 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.38 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.01 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، العقارات، البنوك، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.79 %، 0.77 %، 0.67 %، 0.66 %، 0.44 %، 0.24 %، 0.06 %، 0.04 % على التوالي.
MENAFN13092023000072011014ID1107065019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.