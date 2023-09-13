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تحديات تعيق زيادة الصادرات وتضعف المنافسة

9/13/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






أظهرت معلومات حديثة أوردتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن الإستراتيجية الوطنية للتصدير أن هنالك جملة من التحديات تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في المملكة.
وأوضحت الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة والقطاع الخاص أن هذه التحديات تعيق إطلاق المزيد من الطاقات التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للأردن بما ينعكس على التجارة الخارجية بصورة سلبية.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) التي تم إقرارها خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف لرفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية هي، معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي فيما تسعى الى تحقيق نمو في الصادرات بما لايقل عن 5 %.
وبحسب الإستراتيجية تتمثل التحديات التي تواجه هذه القطاعات ما يتعلق بالجانب الداخلي والذي يشمل عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات العالمية من ناحية السعر بسبب ارتفاع الكلف نظراً لارتفاع أسعار الطاقة في المملكة، التي تعتبر مكونا رئيسيا في عدد من الصناعات وتمثل النسبة الأكبر من التكاليف.
وبينت الإستراتيجية أن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج وصعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان وتقلب أسعارها حسب شروط العرض والطلب، يحد ايضا من منافسة المنتج المحلي إلى جانب تحديات متعلقة بتوفر مدخلات الانتاج المحلية بسبب ارتفاع كلفها مقارنة بالمدخلات المستوردة.
ووفقا للاستراتيجية يواجه القطاع الصناعي والزراعي ضعف إقبال العمالة الأردنية الماهرة نظراً لانخفاض الأجور مقارنة بمستوى المعيشة، ما يؤثر على مدى التزام واستقرار العمالة، وفي حال توفر العمالة المطلوبة والتي تكون أجورها مرتفعة، فإن تكاليف الانتاج ترتفع
كما تتمثل التحديات ايضا في انخفاض القدرة الانتاجية وضعف استخدام التكنولوجيا إذ يوجد اعتماد كبير على الأساليب التقليدية في عمليات التصنيع والإنتاج لبعض المنتجات نظراً لعدم القدرة في كثير من الأحيان على ادخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الانتاج والتي تسهم في رفع القدرة والكفاءة الإنتاجية الخاصة بها، إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج مثل أغلب المنتجات الزراعية.
وتشير الاستراتيجية إلى أن المنتجات الأردنية تحتاج إلى الاستمرار في مواكبة التكنولوجيا وبالتالي إلى تعديل وتطوير مطابقة بعض المواصفات والمقاييس للمعايير المطبقة في الأسواق المستهدفة بالاضافة الى الاهتمام بالبحث والتطوير وتدريب وتأهيل العمالة مما يوفر الفرص للتطور والتوسع في الإنتاج على مستوى الشركات والمصانع.
كما يوجد تحديات خاصة بتنظيم سلاسل القيمة والبنية التحتية مرتبطة بقطاع الخضراوات والفواكه تتمثل في ضعف البنية التحتية والتقنيات بعد الحصاد وقدرات التخزين ومرافق الفرز، النقل، سلسلة التبريد؛ يؤدي هذا كله لانخفاض مستوى الجودة وضعف وصول المنتجات للمستوى المطلوب من الوجهات المستهدفة بالاضافة الى ضعف بيئة تمكين الأعمال المتمثلة في مؤسسات القطاع، ومعامل البحث والتطوير.
كما تتمثل التحديات في هذا الجانب بعدم بذل الجهود الكافية لتطوير الموارد البشرية في القطاع إذ إن تعظيم القوة التصديرية لهذا القطاع تتطلب وجود قوة عاملة مؤهلة جاهزة للتكنولوجيات الجديدة والتسويق العالمي فالتعليم العملي ضعيف إذ يفتقر الخريجون إلى المهارات العملية اللازمة والموقف الصحيح للزراعة والكثير من المهندسين الزراعيين لا يجدون الوظائف الملائمة.
اما فيما يتعلق بالتحديات الخارجية تشير الإستراتيجية الى العديد منها مثل ارتفاع تكاليف الشحن عالميا، الذي جاء أخيرا كنتيجة لما حدث بعد انتشار فيروس كورونا الأمر الذي تبعه ارتفاع مفاجئ وغير متوازن للطلب العالمي، ما ينعكس على أسعار المنتجات بالارتفاع بالإضافة الى المعيقات الإدارية غير الجمركية والسياسات الحمائية التي تفرضها بعض الدول والتي تعرقل حركة انسياب المنتجات الأردنية إلى أسواق تلك الدول.
وتتثمل التحديات الخارجيا أيضا بالأوضاع التي تمر بها دول المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية التي تواجه المنتجات الأردنية الأمر الذي اوجد صعوبة في دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق الدول العربية.
كما تشمل التحديات بحسب الاستراتيجية في انخفاض مستوى الأمن والحماية الشخصية والمالية للمصدرين الأردنيين في بعض الأسواق، نظراً لعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول خصوصاً بعض الدول العربية والأفريقية بالإضافة الى المنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية من قبل المنتجات المنافسة والبديلة مما يوفر صعوبة في دخول اسواق تصديرية عالمية جديدة ضمن الامكانيات المتوفرة و/أو التوسع في الأسواق التصديرية التي سبق وأن تم دخولها وضعف البرامج التسويقية والترويجية، والمشاركة في المعارض الاقليمية والدولية، والقدرة المحدودة للتسويق للمنتجات والخدمات على المستوى الدولي.
كما أن عدم وجود إطار تنظيمي لدعم تصدير الخضراوات والفواكه واستراتيجية وطنية للتسويق والترويج في مجال الصادرات الزراعية وارتفاع كلف الإنتاج للقطاع الزراعي بالدول المنافسة للمنتج الأردني من ناحية العمالة، والطاقة المياه وأسعار مدخلات الإنتاج تعتبر ايضا من التحديات الخارجية.
كما تظهر الاستراتيجية تحديات إضافية مرتبطة بصادرات الخدمات تتمثل بشكل رئيسي في حجم القيود المفروضة من قبل تلك الأسواق بالاضافة الى وضعف الحصول على المعلومات حول الدخول للأسواق المستهدفة.
يشار الى ان الاستراتيجية تتضمن محاور لمعالجة هذه التحديات والتي استندت الى تجارب عدد من الدول في السياسات المتعلقة بالصادرات.
وارتفعت الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 % لتصل إلى 4.198 مليار دينار مقابل 4.104 مليار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.



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