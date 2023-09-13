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الزيارة الملكية لمادبا تعيد التركيز على أولوية تنمية القطاع السياحي

9/13/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد ابو الغنم






في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك عبدالله الثاني لوضع خطة شاملة لتطوير القطاع السياحي، أكد خبراء على جملة من الخطوات يجب اتباعها لتطوير السياحة في مادبا وباقي أنحاء المملكة والنهوض بها.
وطالب الخبراء بأهمية تحسين البنية التحتية في المواقع السياحية والأثرية وتطوير شبكة الطرق في المحافظة منها وإليها، إضافة الى توفير الخدمات السياحية التي يحتاجها السائح وتطوير الأنماط السياحية المختلفة.
وأجمع الخبراء على الاهتمام الملكي الذي يبديه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله بالقطاع السياحي.
وكان جلالته أكد، خلال الزيارة الملكية التي رافقه فيها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله مادبا، أن لمادبا "مقومات كبيرة سياحيا وزراعيا"، داعيا إلى وضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مادبا بالتنسيق مع المواطنين، بما يعود بالنفع عليهم ويخفف من حدة الفقر والبطالة.
ونوه جلالته خلال الزيارة إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للسياح بما يرفع من مدة إقامتهم، خاصة مع زيادة أعداد السياح القادمين إلى مادبا والتي تضاعفت عن العام الماضي.
وقال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات في مجلس النواب النائب عبيد ياسين إن تحسين البنية التحتية وتوفير شبكة مواصلات الى مادبا والى ومن المواقع السياحية والأثرية "عاملان مهمان لتطوير القطاع السياحي في مادبا".
وأكد ياسين لـ"الغد" أن إقامة المتنزهات والمتاحف وتوفير بيئة سياحية كاملة لسائح ينعش القطاع ويطوره بشكل واضح، ما يزيد مدة إقامة الزائر وبالتالي توفير فرص عمل إضافية لأبناء المجتمع المحلي وزيادة مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي ويعزز الاقتصاد الوطني.
ووصلت نسبة ارتفاع عدد زوار محافظة مادبا الى 103 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أب (أغسطس) الماضي، ليصل عدد زوارها الى 457.7 الف زائر، مقارنة بـ 225.3 الف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن اكثر المواقع السياحية والأثرية زيارة في مادبا خلال الفترة نفسها كان نصيب الأسد لجبل نيبو، الذي سجل 457.7 الف زائر، يليه كنيسة الخارطة بعدد 327.2 الف سائح، وسجل مركز الزوار أكثر من 301 الف سائح، فيما سجل عدد زوار حمامات ماعين 48.9 الف زائر، وبلغ عدد زوار بانوراما البحر الميت أكثر من 30 الف زائر، اما موقع مكاور فاستقبل خلال الفترة المذكورة اكثر من 26.1 الف زائر.
وقال ياسين إن تحفيز و دعم القطاع الخاص وهو الشريك الإستراتيجي في العمل "يعزز وجود برامج سياحية، تنعكس على المحافظة بشكل عام".
وأشار ياسين الى الاهتمام الملكي بمختلف القطاعات، وخاصة السياحي "إذ يدرك جلالة الملك أهمية القطاع السياحي من خلال الزيارات المتكررة للمواقع السياحية والأثرية والإيعاز بتطوير القطاع، فضلا عن حرص جلالته على الترويج والتسويق للأردن والسياحة فيه عبر مختلف المحافل المحلية والدولية.
وأكد ياسين على أهمية محافظة مادبا، معتبرا إياها "عاصمة السياحة العربية ومدينة الفسيفساء لما تضمه من مختلف أنواع السياحة، التي تنفرد بوجودها، خاصة السياحة الدينية التي يجب الاهتمام بها لتكون محط أنظار العالم وقبلة لقدوم السياح من كافة دوله".
وتضم محافظة مادبا نحو 25 فندقا ما بين النجمة و الأربع نجوم، بسعة 607 غرف، فيها نحو 1177 سريرا وقرابة 31 مطعما سياحيا ما بين نجمة وحتى، ثلاث نجوم إضافة الى وجود نحو 29 مشغلا متخصصا بعمل الفسيفساء والبسط والتطريز، إضافة الى الرسم بالرمال، كما تضم نحو 33 متجرا متخصصا في التحف الشرقية، ويوجد في المحافظة 5 مكاتب سياحية و سفر وحج وعمرة.
ويشار الى أن القطاع السياحي في محافظة مادبا يوظف أكثر من 763 وظيفة مباشرة. فيما تضم نحو 277 موقعا أثريا بحسب قاعدة بيانات دائرة الآثار العامة.
فيما قال رئيس لجنة السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي د. فارس بريزات إن خطة تطوير القطاع السياحي، التي دعا لها جلالة الملك خلال زيارة مادبا "يجب التركيز فيها على وجود كثافة سياحية في مكان واحد".
وأكد بريزات لـ"الغد" أن جلالة الملك وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله يدركان أهمية القطاع السياحي بشكل عام، ومادبا بشكل خاص، من خلال الزيارة الملكية أول من امس الى المحافظة وهي الثانية في أقل من عام، ليدعوا الى وضع خطة شمولية لتطوير القطاع السياحي.
وأضاف أن الخدمات السياحية الموجودة في المواقع السياحية والأثرية تحتاج الى التحسين والتطوير لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات والاحتياجات التي ينتظرها السائح، وأن تكون مجهزة بالكامل لاستقبالهم.
وشدد بريزات على أهمية تطوير كافة أنماط السياحة المتوفرة في مادبا، مثل السياحة الدينية والتاريخية وسياحة المغامرات والطبيعة، إضافة الى السياحة الزراعية وسياحة الطعام والتأمل وسياحة الفلك ومشاهدة النجوم "وهي تحتاج الى الترويج والتسويق إضافة الى التطوير لتكون مادبا قادرة على جذب أكبر عدد ممكن من السياح، وبالتالي تنشط الاقتصاد المحلي في المحافظة وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي".
كذلك بين أهمية التطوير والتركيز على السياحة العلاجية والاستشفائية لتكون مادبا مقصدا في هذا النوع من السياحة.
وركز البريزات على أهمية المحافظة. داعيا الى حماية المواقع الأثرية وتطويرها مثل قلعة مكاور التي تحتاج الى خدمات وتجهيز، إذ لا يصل عدد زوارها 2 % من زوار جبل نيبو"، وقال "بدأت الجهات المعنية بالعمل على تطويره لأهميته في السياحة الدينية المسيحية والذي يعتبر ثاني أهم موقع سياحي ديني في الأردن بعد المغطس."
أما مدير سياحة محافظة مادبا وائل جعنيني فأكد على أهمية العمل على خطة شاملة بهدف تطوير القطاع السياحي. لافتا الى أن وزارة السياحة والآثار "قامت بتحسين كافة الخدمات الموجودة في المواقع السياحية والأثرية في المحافظة لتقديم أفضل ما يحتاجه الزائر".
وأضاف جعنيني لـ"الغد" أن الوزارة تسعى الى إطالة مدة إقامة السائح لأكبر فترة ممكنة من خلال توفير بيئة سياحية شاملة "وهذا بدا واضحا من خلال الزيادة الواضحة في إعداد زوار المحافظة منذ بداية العام".
وقال إن الوزارة قامت بترميم و تأهيل الكثير من المواقع السياحية والأثرية في مادبا إضافة الى حمايتها من التخريب لتكون جاهزة أمام السائح بأي وقت.
وأشار الى أن العمل جار على ربط منطقة مكاور بدرب الحج المسيحي ليصل الى المغطس، وبالتالي يرسم للسائح مساره الديني ويسهل عليه ممارسته.
وبين جعنيني أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع القطاع الخاص لتكون مادبا مقصدا سياحيا هاما يأتيها الزوار من مختلف دول العالم، لما تضمه المحافظة من تنوع سياحي فريد ونادر.
وأكد أن الوزارة تقوم على جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار السياحي للمحافظة لتطوير منظومة السياحة في مادبا، وبالتالي توفير فرص عمل للأيدي العاملة ومحاربة الفقر والبطالة بين أبناء المجتمع المحلي.
وأوضح جعنيني أن الوزارة تقوم بعقد دورات تدريبية دورية لأبناء المجتمع المحلي للانخراط بالعمل السياحي والتعامل الأمثل مع السياح.
وأضاف أن الوزارة قامت بتحسين المرافق الصحية في المواقع الأثرية بالإضافة الى تركيب مظلات لحماية السياح من حر الصيف و برد الشتاء فضلا عن وضع حمايات وسياج لحماية السائح في المواقع الأثرية والسياحية. كما عملت على تركيب مقاعد لزوار المحافظة، ووضع لوحات إرشادية وتعريفية ليستطيع الزائر الاطلاع عليها بكل سهولة.
وطالب جعنيني البلدية بتقديم تسهيلات للمنشآت التي ترغب بالانخراط بالعمل السياحي بدون تعقيدات، وإعادة النظر في أوضاع تلك المنشآت ودراسة ممارسة المنشآت التجارية أو السكنية بالعمل السياحي، نظرا لتطور المباني في المحافظة، وغياب بعض المواقف أمام تلك المنشآت الراغبة في العمل السياحي.



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