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التجارة العالمية: الأردن يمكن أن يتأثر بالتكتلات الجديدة للاقتصاد

9/13/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






قالت منظمة التجارة العالمية إن الأردن كغيره من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الممكن أن يتأثر بتجزئة الاقتصاد العالمي.
وبينت المنظمة في رد على سؤال للغد امس أن أعمال المحاكاة التي أجراها الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية تظهر أن تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل مع ارتفاع تكاليف التجارة بين الكتل من شأنه أن يولد تكاليف اقتصادية كبيرة. واستنادا إلى المؤشرات الجيوسياسية فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي جزء من الكتلة الشرقية من البلدان إذا تم تقسيم العالم إلى كتلة غربية وشرقية ومحايدة.
ويمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 8 % في هذه المنطقة، على الرغم من توقع عدم التجانس داخل المنطقة.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إلى عصر جديد من التعاون الدولي والتعددية قائلا إن العالم إلى دخول حقبة جديدة من التعاون الدولي والتعددية
وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة في محاضرة ألقاها خلال فعاليات المنتدى السنوي العالم لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قمة مجموعة العشرين الأخيرة أوضحت الجمود في تنسيق السياسة الاقتصادية العالمية على الرغم من تهديد انخفاض النمو الاقتصادي.
وقال: "لا يوجد تمويل جديد من مجموعة العشرين للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما يوجد تقدم في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أنه كان من المقرر القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، حيث تشير التقديرات الآن إلى أنه يعاني منه 570 مليون شخص، لأن المؤسسات الدولية التي تسعى الى معالجة هذه المشكلة لا تتمتع بالفعالية التي يمكن أن يكون عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشدد براون على أن تغير المناخ والأوبئة لا يمكن معالجتها إلا من خلال عمل عالمي متناسق، مع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من الحروب الدائرة اليوم، فإن أكبر التهديدات لم تعد في المقام الأول بين الدول المشتركة فيها، بل التهديدات للبشرية كافة.
وبين "أن الحجم الهائل للمشاكل العالمية، المناخ، والأوبئة، والاستقرار المالي، والفقر، والديون، والمجاعة - وكلها مرتبطة بمنفعة عامة عالمية أخرى، وهي التجارة، يجب أن يعني أنه ليس لدينا خيار سوى إنشاء منصة انطلاق وأرضية هبوط لتعددية جديدة ". أضاف
وبالتطلع إلى المستقبل، أكد أنه إلى جانب الانقسام الأساسي بين الصين والولايات المتحدة، والحرب في أوكرانيا، والاستجابة المتوقفة لتضخم أسعار الطاقة والغذاء والديون والمجاعة، هناك شيء أكبر بكثير وأكثر نظامية يتجاوز قدرة أي سياسي على السيطرة عليه.



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