Thursday, 14 September 2023 07:50 GMT

بحث سكة العقبة والماضونة مع السعوديين قريبا

9/13/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






أكد مصدر حكومي أن ممثلين عن الحكومة والصندوق السعودي الأردني للاستثمار سيجتمعون خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تقرير الصندوق حول دراسات المتعلقة بمشروع سكة الحديد لغايات الشحن بين ميناء العقبة ومنطقة الماضونة.
وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الصندوق طلب مسبقا مدة إضافية لاستكمال الدراسات الفنية ولمزيد من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وكان الصندوق طلب في آذار(مارس) الماضي تمديدا لمدة 6 أشهر إضافية لمزيد من الدراسات للمشروع .
ويتكفل الصندوق فضلا عن تنفيذ الدراسات بتمويل المشروع وتنفيذه في حال اتفقت الحكومة مع الصندوق وتقديم الدراسات مجانا في حال عدم الاتفاق، بحسب ما أكده مصدر آخر في وقت سابق لـ"الغد".
وكان المصدر أكد أن الحكومة تجري حاليا مفاوضات بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية الذي يعد اللبنة الأولى في المخطط الشمولي للربط السككي بين المحافظات.
وهذا المشروع سوف يمر في حال إنجازه بأغلبية محافظات المملكة، ويخدم نقل البضائع فقط من موانئ العقبة إلى منطقة الماضونة جنوب العاصمة عمان.
وكان صندوق الاستثمار الأردني وقع في حزيران (يونيو) من العام الماضي مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بهدف تمكين الأخير من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن.
ويتضمن مقترح المشروع إنشاء سكة حديد بطول 418 كيلومتراً، تربط ميناء حاويات العقبة بميناء الماضونة البري المزمع إنشاؤه جنوب عمّان، وذلك لنقل الحاويات، والفوسفات، والحبوب.
يشار إلى أن مشروع السكك الحديدية الوطنية أحد المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، الذي تأسست بموجبه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عام 2017.



MENAFN13092023000072011014ID1107065015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث