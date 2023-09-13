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تفاصيل فيصلاوية قبل لقاء ناساف.. اللبناني خليل يلتحق.. نجوم الأولمبي يأملون بسرعة صرف المكافآت

9/13/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
تفاصيل "فيصلاوية" قبل لقاء ناساف وخليل يلتحق
 مع بدء العد التنازلي لمشاركة فريق الفيصلي التاريخية في دوري ابطال آسيا، والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل بلقاء ناساف الأوزبكي في عمان، تشهد اروقة النادي حاليا، خطوات فنية وإدارية وجماهيرية، لتجهيز الفريق للمواجهة الأولى في البطولة الآسيوية.
الخطوات بدأت بدعوة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق في الفندق، اعتبارا من يوم السبت المقبل، استعدادا لملاقاة ناساف.
كما التحق حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، بتدريبات الفريق اعتبارا من أول من أمس، بعد اختتام مشاركته مع منتخب بلاده في المرحلة الماضية.
وتألق مهدي خليل مع منتخب بلاده بشكل لافت، ما يعكس مستواه الفني الجيد الذي لم يظهر مع الفيصلي حتى الآن، بسبب ظروف مشاركته مع النادي.
أما المدير الفني لفريق الفيصلي التونسي غازي الغرايري، فقد بدا مرتاحا رغم غياب لاعبيه الاساسيين مع المنتخبين الأول والأولمبي.
شعور الغرايري بالراحة، يأتي في ظل متابعته للاعبيه مع المنتخبين، حيث حصل على فكرة أفضل عن مستوياتهم الفنية وجاهزيتهم، ما يعني رضاه عن جاهزية لاعبيه لملاقاة فريق ناساف.
الفيصلي يعول ايضا على حضور جماهيري كبير في مباراة الاثنين، حيث ترى إدارة النادي أن زحف الجمهور إلى ستاد عمان، يوفر مردودا ماليا جيدا، يساعم في توفير مستحقات اللاعبين، ناهيك عن دور الجمهور في تحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل مال لديهم.
نجوم "الأولمبي" يطلبون من الاتحاد تسريع صرف المكافآت
 طلب نجوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، من مسؤولي اتحاد الكرة، ضرورة تسريع صرف مكافأت التأهل إلى النهائيات الآسيوية، متمنين عدم تأخيرها كما يحصل دائما مع المنتخبات المحققة للانجازات.
طلب اللاعبين جاء أمام مسؤولي الاتحاد الذين تواجدوا في غرفة غيار اللاعبين، في ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بعد الفوز الأخيرة على منتخب سورية أول من أمس، والتأهل رسميا إلى النهائيات.
وحرص نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة وأمين عام الاتحاد سمر نصار وعضو مجلس الاتحاد أحمد وريكات ونائب الأمين العام فليح الدعجة، على التواجد في غرف غيار اللاعبين لتهنئتهم بالتأهل والاشادة بجهودهم، والتأكيد على أنهم منتخب المستقبل.
اللاعبون استثمروا تواجد المسؤولين، للطلب منهم بالعمل على صرف مكافآت التأهل سريعا، وعدم تأخيرها، تقديرا لجهودهم في التصفيات.
مروان جمعة وعد اللاعبين بالعمل على صرف المكافآت بأسرع وقت، مشيدا بما قدموه من مباريات متميزة.
حارس مرمى "الأولمبي" انطون يغادر إلى كندا
 يغادر حارس المرمى الثالث في المنتخب الأولمبي لكرة القدم انطون عوض عمان اليوم، متوجها إلى كندا حيث يقيم هناك، وذلك بعد مشاركته المنتخب الأولمبي مبارياته في التصفيات الآسيوية التي اختتمت في الأردن أول من أمس.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قد استدعى انطون عوض بعد متابعته في دوري الجامعات الكندية، حيث تواجد مع المنتخب إلى جانب الحارسين أحمد الجعيدي ومراد الفالوجي.
"شكرا" تستفز الصيفي.. ويطالب السالمية بالمستحقات
 بدأ نجم المنتخب الوطني المعتزل لكرة القدم عدي الصيفي، بمطالبة نادي السالمية الكويتي، بدفع مستحقاته المالية المتراكمة، بعد فترة احتراف طويلة قضاها في الفريق الكويتي.
وسبق للصيفي وأن قدم شكوى ضد السالمية، ليحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يلزم السالمية بدفع مبلغ مالي كبير للصيفي، وهو ما لم يستطع النادي تلبيته، ليتوصل مع اللاعب الأردني لتسوية بشأن الدفعات، وهو ما وافق عليه اللاعب إكراما للكرة الكويتية، قبل أن يأتي موعد الدفعات من دون أن يبادر السالمية للدفع، ما أغضب عدي الذي لوح بإجراءات تصعيدية في حال لم يبادر للدفع.
وجاءت موافقة الصيفي على خطة تسوية مع السالمية، تقديرا لهذا النادي وجماهيره، وحرصا على عدم تعرضه لعقوبات من "فيفا"، مطالبا إدارة النادي بدفع مستحقاته تنفيذا لحكم الاتحاد الدولي. إلى ذلك، وعلى صعيد قرار اعلان الصيفي قبل فترة قصيرة، اعتزال كرة القدم نهائيا، فقد كشف مقرب من اللاعب عن عتب كبير على اتحاد كرة القدم لعدم مبادرته للاتصال مع اللاعب، وتوجيه الشكر له لما قدمه من جهد في خدمة منتخب النشامى على مدار سنوات طويلة.
المصدر المقرب جدا من الصيفي، أشار إلى أن اتحاد الكرة رد على قرار اعتزال اللاعب لكرة القدم بكلمة على الانستغرام هي "شكرا"، الأمر الذي فاجأ الصيفي الذي كان يمني النفس باتصال هاتفي من الاتحاد يشكره على ما قدم، وليس الاكتفاء بكلمة "شكرا" على مواقع التواصل الاجتماعي.
ذيب ورفاقه يستقيلون.. وإدارة اليرموك تدرس الموضوع
 طلب الجهاز الفني لفريق اليرموك لكرة القدم المكون من المدير الفني عامر ذيب وقصي ابو عالية ومحمد منير ومحمود المزايدة، الرحيل عن الفريق عقب تعرضه لخسارتين في أولى مباريات دوري الدرجة الأولى.
وخسر اليرموك أمام كفرسوم ثم عمان اف سي بنتيجة 0-1، ليطلب ذيب من الإدارة اعفاءه من مهمة استكمال المشوار.
إدارة اليرموك ابدت تمسكها بعامر ذيب ورفاقه، خاصة وأن الفريق يقدم مستويات جيدة، خاصة أمام عمان اف سي، حيث ظهر الفريق بشكل متميز، إلا أن الحظ لم يحالفه.
وينتظر أن تكون الإدارة قد التقت مع ذيب ورفاقه مساء أمس، في محاولة لاقناعهم بالاستمرار، بانتظار نتائج الاجتماع.
"دولي التايكواندو" يهنئ الشرباتي
 هنأ الاتحاد الدولي للتايكواندو، نجم المنتخب الوطني صالح الشرباتي بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له حياة سعيدة مليئة بالسعادة والانجازات.
وبدأ الاتحاد الدولي للعبة، بنهج جديد يتمثل في تهنئة نجوم اللعبة في العالم عبر موقعه الرسمي، من أجل رفع معنوياتهم والشد من أزرهم، لمزيد من التقدم والانجازات.
ويعتبر الشرباتي من نجوم المنتخب الوطني الذين نجحوا في تحقيق ميداليات ملونة على مختلف الصعد عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا.
كواليس النجوم
 . ينتظر أن يشهد مقر اتحاد كرة القدم اليوم، اجتماعا لأندية المحترفين مع اتحاد الكرة، لمناقشة مطالب الأندية المالية.. لجنة مكونة من أندية الفيصلي والوحدات والجليل، ستمثل الأندية في هذا الاجتماع.
. مدربون في دوري الدرجة الأولى، يذهبون إلى كل مباراة بالدوري وهم يتوجسون خوفا من الخسارة التي قد تقود إلى الإقالة، في ظل استسهال الإدارات لقرار إقالة المدربين في هذا الدوري.
. اتحاد كرة القدم، قرر تأجيل مباراة فريقي الجزيرة وصما بدوري الدرجة الأولى، لتقام يوم الاثنين المقبل بدلا من الأحد المقبل، عند الساعة السادسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وفق ما أكده الموقع الرسمي لنادي الجزيرة.
. إداري في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وصف المدير الفني للفريق بالدكتاتور.. هذا الوصف جاء بناء على مواقف حصلت خلال المرحلة الماضية.
. نال مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي لكرة القدم لؤي العمايرة، الاطراء والاشادة بعد تألق حارس مرمى المنتخب الأولمبي أحمد الجعيدي خلال التصفيات الآسيوية.
. نادي البقعة تخلى عن المدير الفني لفريق الكرة عبدالإله الحناحنة، بعد الخسارة والتعادل في أول مباراتين للفريق في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.. الحناحنة انفصل بالتراضي عن البقعة الذي يستعد لاستقطاب المدرب عصام محمود في حال وافق الأخير على ذلك.
. جمهور النادي الفيصلي متحمس لرؤية فريقه يلعب في عمان في دوري ابطال آسيا.. مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي التي تقام على ستاد عمان يوم الاثنين المقبل بدوري ابطال اسيا، تعتبر مباراة تاريخية لكونها أول مباراة بدوري ابطال آسيا تلعب في الأردن.










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